Kripos går ut på nytt og advarer mot en svindelmail.

I et Facebook-innlegg torsdag ettermiddag, skriver Kripos følgende:

- I det siste har vi fått flere henvendelser om at man har mottatt e-post der det står at det vil bli "publisert videoer av deg der du onanerer", hvis du ikke betaler et beløp til en angitt bitcoinadresse. Dette er svindelforsøk. Vi anbefaler alle å ignorere eller slette disse epostene.

Nettavisen har også fått tilgang til svindelmailen som nå spres på nytt.

Der står det blant annet.

- For øyeblikket er e-postkontoen din hacket. Jeg har lastet ned all konfidensiell informasjon fra systemet ditt, og jeg fikk litt mer bevis. Det mest interessante øyeblikket jeg har oppdaget er videofiler av deg på masturbating.

Deretter trues det med at de nå har kontroll over alle dine kontakter fra sosiale nettverk og e-postadresser, og de tilbyr seg å slette all denne informasjonen mot at du overfører $500 i BTC (krypto valuta).

- Du har 48 timer etter å ha lest dette brevet. Etter transaksjonen vil jeg slette alle dataene dine. Ellers vil jeg sende video med pranks til alle dine kolleger og venner! står det i mailen.

Du kan se bilde av mailen her:

