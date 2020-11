Politiet advarer mot livsfarlige tabletter i omløp i Nordland. De er av typen Ksalol, som nylig ble beslaglagt i Tromsø i forbindelse med tre overdosedødsfall.

Nordland politidistrikt opplyser at de denne uken har gjort beslag av disse tablettene både i Salten, Lofoten og Vesterålen.

– Vi har grunn til å tro at dette dopet er spredt rundt om i Nordland og vil advare på det sterkeste mot å innta det, sier Finn Erik Rødsand, leder for Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning, i Nordland politidistrikt.

– Tablettene er livsfarlige, sier Rødsand.

Politiet opplyser at tablettene er av samme type som ble beslaglagt i Tromsø i forbindelse med tre overdosedødsfall. Onsdag ble det kjent at fem personer i 20-årene er pågrepet, og 1.700 piller er beslaglagt, i Harstad etter at falske piller har tatt livet av tre unge menn i Tromsø den siste uken.

Politiet frykter at pillene av typen Ksalol kan inneholde fentanyl, et uforutsigbart virkestoff som er 50–100 ganger sterkere enn morfin, men vet ikke nøyaktig innholdet i forfalskningene, ifølge TV 2.

Legemiddelverket har opplyst tidligere om at det har vært hundretalls dødsfall i Sverige som følge av forfalskede piller som inneholder det livsfarlige stoffet fentanyl.

