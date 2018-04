Politiet advarer russ og foreldre

Politiet setter foten ned for mindreårige på russebussene.

Politiet har laget en egen avtale med bergensrussen om at de ikke skal ta med 1. og 2.-klassinger på russebussene, melder Bergensavisen.

– Vi kommer til å følge nøye med om mindreårige jenter er med på fest i russebussene, sier politiinspektør Monica Mørk i Vest politidistrikt.

Etter flere år med famøs russefeiring med negative presseoppslag, strammer nå Vegvesenet, fylkeskommunen og politiet grepet ekstra godt rundt årets russefeiring.

Sammen med russen har politiet laget en avtale om at det bare er ungdommer over 18 år som skal «rulle».

Påmeldingslister for mindreårige

Mørk forteller at det har hatt et tett samarbeid med russen gjennom hele året.

– Da vi tok opp problemet med at 1. og 2.-klassinger er ute og «ruller» med russen, tok russen selv initiativ til en avtale om ikke å ha mindreårige med på bussene. Det har vi gjort en avtale med alle de 13 russebussene som er i Bergen. De var enige i at russetiden skulle være deres, ikke alle andre sin, sier politiinspektøren.

Tidligere år har det vært flere episoder der mindreårige inviteres med på festing og rulling med bussene.

– Det har nærmest vært påmeldingslister for mindreårige som vil ut og rulle. Det vi ser er at rullingen ofte inkluderer alkohol. Vi er selvfølgelig bekymret for at dette kan føre til uheldige hendelser og i verste fall overskjenking og seksuelle overgrep, sier hun.

– Dersom vi oppdager at mindreårige fester på russebussene, kommer vi selvfølgelig til å ta kontakt med foreldrene. Og dersom noen har solgt eller gitt alkohol til mindreårige, kan det også få konsekvenser.

Hver russebuss har sin egen politikontakt

Nytt av i år er at hver enkelt russebuss har sin egen politikontakt.

– Vedkommende kommer til å holde kontakt med russebussen under russetiden. Vi mener også det er viktig at russen ringer til oss dersom de trenger råd eller bistand, forklarer Mørk.

Politiet har også fått navn på samtlige som er på russebussene og har hatt møte med alle sjåførene.

– Vi er på mange måter tettere på, men vi har ingen planer om å jage russen. Men dersom vi får klager eller bekymringsmeldinger, griper vi inn, sier Mørk.

Hun sier at politiet kommer også til å følge ekstra nøye med på rekruttering av ungdom som introduseres og prøver narkotika for første gang.

– Jeg oppfordrer foreldre til å snakke med russen og ulovlige rusmidler. Det er viktig at russen tar et standpunkt om å ikke prøve narkotika før russetiden starter. På den måten er det lettere å si nei, sier hun.

Hun oppfordrer også russeforeldrene til å være edru slik at de kan hente sine barn, om det skal bli aktuelt.

Imponert over russen så langt

Mørk er tydelig på at hun så langt er imponert over holdningene til årets russekull.

– Så langt har de vært veldig flinke, sier hun.

På torsdag braker det løs. Da skal 2000 russ døpes og feste i Bergenshallen.

Her er rådene politiet gir til årets russ:

Ta et tydelig standpunkt mot narkotika før russetiden. Ta kontakt med politiet dersom du trenger råd eller hjelp.

Ikke bli overstadig beruset. De setter deg i en sårbar posisjon hvor du kan bli utnyttet seksuelt eller på annen måte. For å unngå det, ikke bruk narkotika og ikke drikk sprit.

Pass på hva du deler på sosiale media. Deling av andre personer krever samtykke. Det kan være straffbart å dele et krenkende bilde.

Ikke ta med 1. og 2.-klassinger på russebussene.

Følg trafikkreglene. Huske at sjåførene har et selvstendig ansvar for tryggheten, Politiet kontrollerer biler og busser ved uro eller klager.

Råd til russeforeldre:

Selv om barnet ditt er myndig, er det fremdeles viktig at du er der for dem.

Vær tilgjengelig på telefon hele døgnet.

Vær klar til å hente ungdommen dersom de ber om det. Engasjer deg i det russen sin gjør.

Be om hjelp fra politiet dersom du er urolig.

Vær tydelig på hvor grensen går.

Foreldre til 1. og 2.-klassinger. Vær oppmerksom på at de kan ønske å være med russen for å rulle. Sett tydelige grenser.

