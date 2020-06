Politiet advarer: Unge jenter selger nakenbilder på Snapchat

Politiet ber foreldre engasjere seg i barn og unges mobilvaner, etter funn på sosiale medier.

- Politiet har den siste tiden blitt oppmerksom på jenter i tenårene som på snapchat legger ut prisliste for salg av bilder og video av seksuell karakter. Mange foreldre vet ikke om at dette foregår. Foreldre må engasjere seg i barn og unges mobilvaner.

Det skriver Politiets nettpatrulje på Facebook.

- Dette har vi sett lenge, og det har blitt mer og mer utbredt. Spesielt det siste året, kommenterer Stefan Dahlgren i Barnas Trygghet til Nettavisen. Han sier at det er flest jenter, men også gutter, i 14- til 16-årsalderen som er mest aktive med dette.

Prisliste

Politiet har også lagt ut en prisliste som har blitt lagt ut av en av ungdommene som selger nakenbilder gjennom den populære chattekanalen. Motivet er lettjente penger, men politiet advarer barn og unge mot denne måten å tjene penger på.

- Politiets budskap til ungdommer som deler slikt materiale er at de mister kontrollen over bildene eller filmene, ved at dette kan spres på nettet, skriver politiet.

Dahlgren sier at slike bilder selges på alle kanaler, men at Snapchat er vanlig fordi denne kanalen er godt kryptert. Han råder foreldre til å sjekke barnas bankkonti for å se om det har kommet penger inn der.

- Det er ikke mange ukene siden jeg var i kontakt med en mor som så at datteren hadde fått inn 3000 kroner fra en mann i 50-årene, sier han.

Utvikles til trusler

Videre advarer politiet om at mottakere av slike bilder kan true med å spre bildene i uønskede kanaler, og på den måten tvinge jentene til å sende grovere bilder enn de er komfortable med.

- Det er ikke uvanlig at de som er utsatt for slike overgrep via nettet, bærer med seg opplevelsen i mange år, skriver politiet.

Les også: Unge helt ned i 13-årsalderen får tilsendt nakenbilder av fremmede

Nettavisen har tidligere intervjuet Barnas Trygghet om blant annet unge jenter som deler bilder og blir truet til å sende grovere bilder. Se intervju under.

Straffbart

Politiet skriver også at det reageres med strenge straffer for de som mot betaling får barn og unge til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller andre.

- Politiet prioritere disse sakene høyt. Dette er urovekkende, og vi ønsker å bidra til at dette stanser! Del gjerne innlegget, skriver politiet.

Dahlgren poengterer at selv om ungdommen er 16 år og over den seksuelle lavalder, så er det fremdeles ulovlig å motta seksualiserte bilder av barn under 18 år.

Det var Dagbladet som skrev om politiets advarsel først.