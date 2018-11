Politiet advarte mot mann i rød jakke - så tok han kontakt

Politiet på Romerike gikk tidligere ut i dag, og advarte mot det som kunne se ut som en svindler.

– Vi har fått flere meldinger om en mann som har oppsøkt adresser under påskudd av å sjekke alarmer. Trolig er det en «falsk ansatt», skrev operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt på Twitter.

Hendelsene ble rapportert fra Skjetten søndag ettermiddag. Det skal være snakk om en ung mann i en rød hettejakke. Han skal ifølge politiet ha kjørt en svart bil.

#Skjetten Fått melding om mulig falsk ansatt fra alarmselskap. Skal ha oppsøkt adresser under påskudd av å sjekke alarmer. Ung mann ikledt rød hettejakke som kjører en svart bil. Ved påtreff ber vi om at publikum noterer registreringsnummer og ringer inn dette på 64993000. — Politiet i Øst (@politietost) 18. november 2018



Nå bekrefter Øst politidistrikt at det er falsk alarm, og at de ikke har behov for tips lenger fra publikum.

- Mannen jobber for et alarmselskap og har kun ærlige hensikter, sier politiet.

Politiet har vært i kontakt med denne mulige falske ansatte da han kjente igjen beskrivelsen av seg selv i avisa. Mannen jobber for et alarmselskap og har kun ærlige hensikter. Ikke behov for tips fra publikum. — Politiet i Øst (@politietost) 18. november 2018



RB har gjentatte ganger videreformidlet politiets advarsel om ukjente som møter opp hjemme hos eldre folk for å stjele. Ved flere tilfeller har de kommet seg inn og fått med seg verdisaker.

Politiets oppfordring er å ikke slippe inn noen du ikke vet hvem er. Politiet har også tidligere oppfordret barn og barnebarn om å advare sine eldre familiemedlemmer.

– Ved påtreff ber vi om at publikum noterer registreringsnummer og ringer inn dette på 64993000, skriver politiet.

