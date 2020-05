Politiet aksjonerte på Gardermoen

– Vi har besluttet å pågripe melder for falsk uriktig nødmelding til politiet.

(Romerikes Blad): Torsdag kveld rykket store styrker fra politiet til Gardermoen etter melding om at en person hadde sett noen med våpen.

Rett over klokka 23 melder politiet at de har besluttet å pågripe melder for falsk uriktig nødmelding til politiet.

– Fortsatt ikke funnet noe mistenkelig funn av gjenstander eller personer. Normal trafikk til og fra Gardermoen vil gjenopptas med det aller første, skriver politiet.

Tidligere på kvelden fortalte operasjonsleder Terje Marstad om meldingen til RB.

– En person har sett noen med våpen. Vi er i kontakt med vedkommende, sa han.

– Vi er litt i tvil siden vedkommende er den eneste som har sett noen – til tross for mange i området, men vi undersøker dette nå, la han til.

Personen meldte til politiet at han hadde sett personer med våpen ved hovedinngangen avgang eller ankomst.

Bevæpnet politi er på stedet.

RBs fotograf Remi Presttun på Gardermoen forteller at det er 14 politibiler på plass ved flyplassen. Det skal også være politihelikopter i lufta.

– Dere er der med full styrke, Marstad?

– Gardermoen er stort, svarer operasjonslederen.

– Vi tror dette er mye mindre dramatisk, men vi tar slike meldinger på alvor, konstaterer han videre.

Politiet skriver på Twitter klokka 22.43 at de nå søker fasilitetene fortløpende – uten bekymringsfulle funn så langt.

