Politiet avslører når saken gikk over til å bli drapssak

- Det var ikke en enkeltstående hendelse, en konkret dato eller klokkeslett på når vi endret hypotese. Dette er noe som har utviklet seg over tid, sier Tommy Brøske til Nettavisen.

I over syv måneder etterforsket Øst politidistrikt forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen som en bortføringssak med økonomisk motiv.

Det var 31. oktober 2018 at hun forsvant fra sitt hjem i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo. I midten av juni uttalte politiinspektør Tommy Brøske til Nettavisen at han kjente på forventningspresset til å oppklare forsvinningssaken.

Onsdag uttalte politiet for første gang at de nå hadde endret sin hovedteori, og at de tror at Anne-Elisabeth er drept. Endringen av hovedhypotesen skjedde «for kort tid siden», får Nettavisen opplyst.

Samme kilder forteller at det jevnlig har vært diskutert om hovedhypotesen skulle endres. Nettavisen har tidligere omtalt politiets ulike teorier i saken, heriblant drap.

Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen er drept. Foto: (Politiet, med tillatelse fra familien)

Sammensatt årsak til endring av teori

Politiinspektør Tommy Brøske ønsket ikke å si mye om når politiet endret sin hovedteori da han møtte pressen onsdag, men letter på sløret nå.

- Den ene hypotesen vi har jobbet med helt fra starten er at Anne-Elisabeth har vært utsatt for en kriminell handling. Dette er med bakgrunn i funn som ble gjort i Sloraveien, deriblant brevet, og løsepengesummen som ble krevd. Dette gjorde at vi mente at det mest sannsynlig dreide seg om en bortføring med økonomisk motiv, sier Brøske til Nettavisen.

- Parallelt har vi hatt hypoteser om at det er begått drap, som også er et alvorlig straffbart forhold. Etterforskningen er overlappende, i det all vesentligste vil etterforkningsskrittene de samme enten det gjelder bortføring eller drap. Det var ikke en enkeltstående hendelse som utløste endringen. Det var heller ikke en konkret dato eller klokkeslett for da vi endret hypotese. Dette er noe som har utviklet seg over tid, og det var i løpet av juni måned vi endret hovedhypotesen vår.

Fakta Fakta om forsvinningssaken på Lørenskog ↓ * 9. januar i år gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen (69) var forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhammar i Lørenskog ti uker tidligere. * Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * Politiet holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. * Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet. * 11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * Politiet har ikke mottatt noen tegn på at kvinnen er i live. * 26. juni opplyser politiet at de har endret hovedteori i saken. Politiet anser det mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. * Tidligere i juni opplyste politiet at de mistenkte at Hagen var fraktet bort i en bil. Politiet har mottatt tips om en sølvgrå bil i Lørenskog samme dag som Hagen forsvant. Den er ikke identifisert. * To menn ble fanget opp av overvåkingskameraer ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass, Futurum. Disse er fortsatt ikke identifisert. Politiet opplyste i begynnelsen av juni at de la bort dette sporet og mente det var mindre sannsynlig at de hadde en rolle i saken. * I april ble det gjennomført nye søk i flere vann på Lørenskog på jakt etter spor. Huset og hagen til ekteparet er også undersøkt flere ganger. * Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning. * Øst politidistrikt ba i vår om 18 millioner fra Politidirektoratet for å finansiere den omfattende etterforskningen av saken. Kilde: NTB

Svein Holden er familien Hagens bistandsadvokat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (NTB scanpix)

Etter at politiet gikk ut med den nye drapsteorien, uttalte familiens bistandsadvokat Svein Holden at han var uenig i at bortføringssporet har vært et forsøk på å dekke over et drap.

Familien har fortsatt tro på at Anne-Elisabeth kan være i live.

- Den formuleringen er jeg ikke enig i, men her må jeg ta forbehold om at politiet har et større overblikk over saken enn jeg har. Men dette er ikke i overensstemmelsen jeg har.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

Tiden som er gått.

Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.

En svært begrenset vilje til kommunikasjon.

Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.

Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).

En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).

En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

Kan ikke utelukke bortføring

Utad har det fremstått som at politiet har stått i stampe med etterforskningen, inntil den nye vendingen ble gjort kjent onsdag. Brøske vil ikke si direkte om de er nærmere en løsning, og fortsatt gjenstår sentral etterforskning.

- Fortsatt gjenstår det oppgaver vi vurderer som viktige, og som absolutt kan bidra til å oppklare saken, jeg vil ikke si noe mer enn at det dreier seg om tradisjonell etterforskning. Men det er ingen garanti for at vi kommer i mål. Men ambisjonen er at denne saken skal oppklares.

Under onsdagens pressekonferanse sa Brøske at politiet mener at drapet kan ha vært forsøkt skjult gjennom en fingert bortføring. Ordet «fiktivt» ble også brukt i samme forbindelse.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rett for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Dette betyr i klartekst at politiet mener noen har forsøkt å få det til å se ut som en bortføringssak, men at det i realiteten er en ren drapssak.

- Kan dere utelukke bortføringssporet med økonomisk motiv?

- Saken er uoppklart, ingen sitter derfor på sannheten om hva som har skjedd ennå. Hypoteser er antakelser om sannheten. Før vi vet hva som er skjedd kan vi ikke utelukke noe. I løpet av perioden på åtte måneder som er gått nå er hovedhypotesen svekket. Men vi kan ikke utelukke at det kan ha vært en bortføring som har gått galt, og som har endt med at Anne-Elisabeth mistet livet, sier Brøske.

Siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth er klokken 09.15, fra en telefonsamtale med en slektning, samme dag som hun forsvant.

Milliardæren Tom Hagen har slått seg opp på strøm og eiendom. Foto: Morgan Andersen / Romerikes Blad

- Papir til trusselbrev kan være kjøpt i Norge

Det var ektemannen, milliardæren Tom Hagen, som meldte fra om det som kunne være en kidnapping. Da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen, fant han blant annet en lapp med trusler om at kidnapperne ville ta Anne-Elisabeth av dage dersom han varslet politiet eller media.

Det skal også ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro. De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen Monero. Det har ikke vært noen kontakt mellom Hagen-familien og de antatte kidnapperne på flere måneder, noe som styrker politiets hypotese om at det ikke dreier seg om en kidnappingssak.

Trusselbrevet er en svært sentral del av etterforskningen.

Brøske fortalte også under pressekonferansen at politiet mener de vet hvor papiret til trusselbrevet som ble funnet i huset til Hagen er produsert og solgt. Nettavisen har fått opplyst at eksperter som har analysert innholdet i brevet, skal ha ment at det er skrevet på en måte hvor hensikten bevisst har vært å få det til å fremstå som at det er skrevet av noen som ikke har norsk som morsmål.

Politiet vil ikke bekrefte disse opplysningene. Men Brøske mener de har grunn til å tro at papiret som er bruk kan ha vært kjøpt i Norge.

- Jeg ga de opplysningene jeg kunne om dette arket i går. Vurdering av konkret innhold kan jeg ikke begi meg inn på.

- Vi mener å ha holdepunkter for at papiret kan være kjøpt i Norge, men noen flere detaljer vil jeg ikke kommentere nå. Det gjenstår fortsatt etterforskningsoppgaver knyttet til dette, sier Brøske.

Torsdag omtalte VG detaljer innhold fra trusselbrevet.

- Hvis hypotesen om at vi står overfor et drap stemmer, innebærer det at vi ikke kan utelukke at brevet er plassert på åstedet for å gi et uriktig inntrykk av en bortføring, sier Brøske til avisen.

Overfor Nettavisen vil ikke Brøske kommentere om noen er mistenkt for å ha forklart seg falskt for politiet.

Etter det VG forstår, er brevet skrevet i en blanding av svensk og norsk, og inneholder lite tegnsetting.

Sentrale deler av brevet skal inneholde detaljerte instruksjoner for hvordan Anne-Elisabeth Hagens familie – med milliardærektefelle Tom Hagen i spissen – skulle kommunisere med de mulige kidnapperne.

Avisen skriver også at brevet skal være maskinskrevet, og at det er på flere A4-sider.

Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål i saken, som politiet enten ikke vet svaret på, eller ikke har ønsket å si noe om av hensyn til etterforskningen.