Politiet avslutter etterforskning av dødsfall i Bremanger

Etterforskningen er avsluttet etter at en mann ble funnet død på et overnattingssted i Bremanger i fjor. Saken oversendes til Statsadvokaten som uoppklart.

Det var i oktober 2019 den 58 år gamle mannen fra Litauen ble funnet død på overnattingsstedet i Svelgen.

I over et halvt år har politiet brukt tid og ekspertise på å undersøke det uavklarte spørsmålet, ifølge Bergens Tidende. Både Kripos og rettsmedisinske eksperter har vært koblet inn, og det er hentet inn helseopplysninger om avdøde fra Litauen.

– Vi er fortsatt der at skaden kan skyldes alt fra straffbare forhold, til noe så naturlig som en tidligere operasjon. Eller et uhell. Men vi har ikke klart å finne bevis for et entydig svar, sier politioverbetjent og tjenestestedsleder Espen Walter Gulliksen i Bremanger til avisen.

Nå sendes saken over til Statsadvokaten som uoppklart.

