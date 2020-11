Politiet avsluttet fest med 30 deltakere - alle anmeldes

Samtlige anmeldes for brudd på kommunale forskrifter.

Øst politidistrikt har fredag kveld avsluttet en fest med 30 deltakere ved Finstadjordet i Lørenskog kommune, det melder de på Twitter.

Samtlige deltakere anmeldes for brudd på kommunale forskrifter opp mot korona.

Les også: Korona-fiasko for norskeid cruiseskip: - Dette er ikke bra

– Vi fikk tips fra noen som hadde sett at det ble avholdt en fest der. Det var ikke tilfeldig at vi dukket opp, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas til Romerikes Blad (for abonnenter).

Det skal ifølge avisen ikke dreie seg om en ungdomsfest.

I Lørenskog kommune er det forbudt med private sammenkomster med flere enn ti deltakere, eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes.

Selv om antallet deltakere er ti eller færre er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster som er dimensjonert slik at man kan holde en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster hvor alle tilstedeværende er fra samme husstand.

I en tidligere pressemelding skriver Øst politidistrikt at saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20.000,- per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. I særlig alvorlige eller gjentatte tilfeller, kan det også være aktuelt med fengselsstraff.

Les mer: Smitten øker blant tenåringer – ekspertutvalg skeptisk til å stenge skolene

Reklame NÅ: Siste sjanse til å bestille årets beste julekalendere