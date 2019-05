Politiet avviser at siktet i Mehamn oppsøkte ekskona

Politiet i Finnmark avviser at den siktede i Mehamn-drapet brøt besøksforbudet ved å oppsøke sin ekskone før han drepte sin halvbror.

I en pressemelding tirsdag ønsker politiet å korrigere noen opplysninger som er kommet fram, blant annet at siktede skulle ha brutt besøksforbudet han var ilagt, ved å oppsøke dem han hadde besøksforbud mot.

Politiet sier at siktede på det aktuelle tidspunktet ikke oppholdt seg i Gamvik kommune etter at besøksforbudet ble ilagt, men derimot var innlagt på institusjon i en annen kommune og derfor ikke kunne ha brutt forbudet, og at politiet var kjent med dette.

Ubesvart oppringning

Det eneste som kunne tolkes som brudd på besøksforbudet, var en ubesvart oppringning til ekskona, som han også hadde besøksforbud mot, mens han fortsatt var på institusjonen.

Dette ble tatt opp med ham, men det er ikke vanlig at politiet går til pågripelse ved et slikt brudd på besøksforbudet.

Mandag hevdet kvinnen overfor NRK at mannen oppsøkte hennes bolig, banket på og sendte melding med spørsmål og hvorfor det ikke var lys i huset. Hun sier også det tok henne fire timer å få kontakt med politiet etter at mannen forsøkte å ringe, og hun klagde over at politiet ikke oppsøkte den siktede, men i stedet snakket med ham på telefon.

Mannen fikk mandag varetektsfengslingen forlenget til 17. juli, mens politiet fortsetter etterforskningen, blant annet med besøk på Island.

Avhør på Island

I en pressemelding sier politiet i Finnmark at de har vært på Island for å avhøre vitner der, og at de begynner å få god oversikt over saken, der den siktede skjøt 40 år gamle Gisli Thor Thorarinsson i Mehamn tidligere i år.

Før drapet ønsket kvinnen og Thorarinsson besøksforbud fordi den drapssiktede flere ganger truet dem på livet, ifølge kvinnen.

Den siktede er halvbroren til drapsofferet, og han har erkjent å ha løsnet skudd ved et uhell. Thorarinsson døde etter å ha blitt skutt i låret.