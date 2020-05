Politiet bekrefter: Cummings brøt karantenereglene

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener det er unødvendig å bruke mer tid på Dominic Cummings-saken. Den avleder kampen mot viruset, sier han.

Dominic Cummings brøt karantenereglene da han la ut på en 42 mil lang reise til Barnard Castle. Det har politiet i Durham konkludert med, ifølge The Telegraph.

Det kom frem i en etterforskning, til tross for at Cummings mente han hadde opptrådt «lovlig og rimelig».

Politiet sier derimot at de ikke vil foreta seg noe mer, da han kun begikk et «mindre lovbrudd».

Det var i slutten av mars at Boris Johnsons rådgiver dro fra hjemmet sitt i London til foreldrenes eiendom, mens landet var nedstengt, uten å varsle statsministeren. Dette fordi Johnson var koronasyk på det gjeldende tidspunktet.

Les også: Britisk regjeringsmedlem trekker seg

- Ikke fornuftig

I etterkant har derimot Storbritannias politiske leder gått ut og bedt folket legge skandalen bak seg.

– Jeg er ikke sikker på at en gransking nå ville ikke ha vært fornuftig tidsbruk. Nå jobber vi med å bekjempe koronaviruset, sa Johnson til en parlamentskomité onsdag da han ble spurt om hvorfor han ikke har beordret gransking av sin rådgivers handlinger.

Den 32 medlemmer store komiteen trer sammen to ganger i året for å grille den som til enhver tid er landets statsminister.

Les også: Dominic Cummings skal ha vært på flere turer

- Frustrerende

Johnson gjentok tirsdagens budskap om at han beklager smerten, sinnet og oppgittheten som folk sitter med og kalte Cummings-saken en avledning fra regjeringens kamp mot covid-19.

– Dette har vært en svært, svært frustrerende episode. Jeg forstår hvorfor folk har blitt så bekymret. Men nå er det virkelig på tide å legge dette bak seg, sa Johnson til komiteen onsdag.

BER: Statsminister Boris Johnson håper det britiske folk legger Cummings-skandalen bak seg. Arkivfoto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Cummings forklarte mandag at kona var blitt syk, og at det var nødvendig å reise for å sikre at den fire år gamle sønnen kunne få barnepass. Dagen etter avreise ble Cummings selv syk. 15 dager etterpå ville Cummings tilbake til jobb i London, men sa at synet var blitt påvirket av viruset og at han derfor ville kjøre en kort biltur til en nærliggende by for å vurdere om synet var godt nok til å kjøre. Der ble familien observert, men Cummings sa at de ikke var fysisk nær noen.

Les også: Boris Johnsons rådgiver går ikke av etter karantenebrudd