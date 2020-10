Politiet bekymret for planlagt grottefest i Trondheim

Politiet forsøker å finne ut hvem som står bak invitasjonene til en grottefest i Trondheim til helgen.

Politiet opplyser til Adresseavisen at de er kjent med at en grottefest planlegges. Nå forsøker de finne ut hvor festen er planlagt og hvem som står bak.

– Det er ikke søkt om arrangementet, verken til Trondheim kommune eller politiet, sier Torkjel Rendal, som er seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Les også: Derfor rykket ikke politiet ut til grottefesten

Til avisen forteller han at politiet er redde for liv og helse dersom festen blir gjennomført.

– Vi er bekymret både på grunn av covid-19 og at smittevernet ikke kan opprettholdes, for rus og for kullosforgiftning, sier han.

Politiet er også bekymret for at ungdommer under 18 år kan trekkes til en eventuell grottefest.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Ifølge avisen har grottefesten vært diskutert flittig i sosiale medier det siste døgnet Onsdag opplyser flere at arrangementet er avlyst, men opplysningene er ikke bekreftet.

I slutten av august ble 27 festdeltakere kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter en fest i en bunker i Oslo. To personer ble innlagt på Oslo universitetssykehus, begge med påvisbare hjerneskader.

(©NTB)