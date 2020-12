Politiet ber folk om ikke å ringe savnede i Gjerdrum

I forbindelse med leteaksjonen etter de elleve savnede etter leirskredet i Gjerdrum ber politiet folk om ikke å ringe de savnedes mobiltelefoner.

Årsaken er at politiet bruker teknologi for å lokalisere de savnedes mobiltelefoner, og til dette arbeidet er det viktig at mobiltelefonene ikke tappes for strøm, skriver Dagbladet.

– Vi sjekker alle telefoner og har god kontroll på telefonnummer. Sporing av telefoner har vi jobbet med og kan fastslå hvor de ligger med 20–25 meters slingringsmonn, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt til avisen.

Politiet benytter seg av såkalt IMSI-fangere, som brukes til å fange opp mobiltelefoners bevegelse, men mobiltelefonene må ha strøm for at dette er mulig.

– Ikke ring de savnede, er derfor Pettersens klare oppfordring.

11 personer er savnet etter skredet i Gjerdrum. Omkring 1.000 personer kan være berørt.

Mange hus og boliger gikk tapt i det skredet gikk, og siden har flere boliger falt uti, i tillegg til at det bredere området regnes som utrygt. Derfor har hundrevis blitt evakuert.

– Vi nærmer oss 900 og kanskje flere enn det. Etter hvert nærmer vi oss kanskje 1.000 mennesker som er berørt, og meget mulig flere, sa innsatsleder Roger Pettersen like etter klokken 21 onsdag.

Politiet fortsetter søkene gjennom natten, og har fortsatt håp om å finne overlevende.

Regionsjef Toril Hofshagen i NVE beskriver overfor NRK raset som Norges største kvikkleireskred i nyere tid.

