Politiet ber om fire ukers fengsling av dobbeltdrapssiktet

40-åringen som er siktet for å ha drept foreldrene sin på Sotra, fremstilles for varetektsfengsling lørdag. Politiet har sagt de vil be om fire ukers fengsling.

Den dobbeltdrapssiktede mannen ble pågrepet torsdag kveld på adressen han delte med foreldrene sine, et ektepar i 60-årene, på Sotra vest for Bergen. Politiet tror drapene ble begått en gang i løpet av den foregående natten. Politiinspektør May Britt Erstad i Vest politidistrikt sa på en pressebrifing fredag at politiet vil be om at mannen fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. Etter avhør ble 40-åringen tatt hånd om av helsevesenet. Les også Sønn (40) siktet for å ha drept foreldrene sine – Vi har bedt psykiatere starte undersøkelser for å avklare om han var tilregnelig. Denne undersøkelsen er påbegynt, sa politiinspektør Erstad. Politiinspektøren sa videre at politiet har begynt å danne seg et godt bilde av hva som har skjedd, og hvordan og når ekteparet ble drept. – Samtidig er det så tidlig at vi ikke har låst oss til noen teorier, og vi etterforsker fortsatt bredt, la hun til. Politiet har vært forsiktige med å gi ut detaljer om saken og begrunnet det med hensynet til etterforskningen, blant annet avhør som ikke er gjennomført ennå. (©NTB) Les også Tilregneligheten til dobbeltdrapssiktet 40-åring skal vurderes