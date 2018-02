Politiet ber om fire ukers varetekt for mann siktet for knivstikking i Oslo

Tenåringen som er siktet for drapsforsøk etter at en jevnaldrende gutt ble knivstukket på en buss i Oslo, blir onsdag framstilt for varetekt i Oslo tingrett.

Fengslingsmøtet starter klokken 13.00, opplyser etterforskningsleder Kjetil Moen i Oslo politidistrikt.

– Vi kommer til å be om fire uker varetekt, med brev- og besøksforbud, og kanskje også om full isolasjon. Sistnevnte har vi ikke tatt stilling til ennå, sier han til NTB.

Tidligere har politiet opplyst at mannen i slutten av tenårene er siktet for forsøk på drap etter at en annen tenåring ble knivstukket flere ganger i overkroppen på 31-bussen mandag kveld. Siktede er en kjenning av politiet, og bekreftet i avhør at han hadde en relasjon med fornærmede.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva slags relasjon det dreier seg om, men det er ingen nær relasjon, sa Moen mandag.

Politiet mener også at en annen mann medvirket til knivstikkingen. Personen vil bli siktet for medvirkning til drapsforsøk, men politiet har så langt ikke lyktes i å pågripe vedkommende.

– Vi jobber fortsatt aktivt med å finne person nummer 2. Det er viktig for oss å få tak i vedkommende med tanke på hans forklaring i relasjon til siktedes forklaring, sier Moen til NTB onsdag ettermiddag.

Han opplyser at den andre personen de leter etter ikke er en kjenning av politiet, og at de ønsker å se nærmere på omgangskretsen rundt de tre involverte.

Tenåringen som ble knivstukket, ble tirsdag bekreftet å være utenfor livsfare. Tilstanden hans er uendret onsdag.

–Vi tror det kommer til å gå bra med ham, sier Moen onsdag.

