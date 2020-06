Politiet ber om prejudisiell observasjon av drapssiktet mann i 20-årene

PREJUDSIELL OBSERVASJON: Mannens forsvarer sier politiet vil be om å få vurdert tilregneligheten hans. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Forsvareren til mannen i 20-årene som er siktet for å ha drept sin mor på Sotra, sier at politiet vil be om å få vurdert tilregneligheten til klienten hans.

Det opplyser forsvareren, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende. Mandag ettermiddag har Riple møtt sin klient i fengselet. Les også: Fire ukers varetekt for drapssiktet sønn på Sotra Det var klokken 20.37 lørdag kveld at politiet fikk melding fra vitner på stedet om at en kvinne var funnet død i en bolig på Sotra. Kort tid etterpå ble sønnen pågrepet på en annen adresse og siktet for drap. Mannen nekter for å ha drept moren. Tidligere mandag ble han varetektsfengslet i fire uker. De to første ukene av fengslingen i full isolasjon. Les også: Drapssiktet sønn nekter for å ha noe med drapet å gjøre (©NTB)

