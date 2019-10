Politiet ber publikum om videoer av ambulansekapringen

Politiet ber publikum om å sende dem bilde- og videomateriale av ambulansedramaet som utspilte seg på Torshov tirsdag.

I en pressemelding onsdag skriver Oslo-politiet at de ber publikum ta kontakt hvis de har opplysninger eller har gjort observasjoner og fortsatt ikke har snakket med dem.

– Vi ønsker også tilsendt videoer og bildemateriale i forbindelse med saken, skriver de.

Politiet skjøt på ambulansen som ble stjålet. Flere kjøretøy og personer ble påkjørt av ambulansen før den ble stanset på Torshov tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Eventuelle bilder eller videoer kan sendes til politiets tipsnettsted.

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han ifølge politiet forsøkte å kjøre på tilfeldige fotgjengere med en kapret ambulanse. En kvinne med en barnevogn ble truffet av ambulansen, og et eldre ektepar måtte slenge seg unna i siste liten for å unngå å bli truffet.

De to siktede er foreløpig ikke avhørt. Det tas sikte på å gjennomføre avhør av dem i løpet av dagen. Politiet har gjennomført en rekke vitneavhør som har gitt oss viktig informasjon så langt i saken. Det vil også utover dagen bli gjennomført avhør av vitner, både til hendelsen og andre som politiet mener kan bidra med informasjon, skriver politiet i en pressemelding.

32-åringen fremstilles for fengsling torsdag, etter at påtalemyndigheten er ferdig med sin vurdering av onsdagens avhør.

Den 32 år gamle mannen fra Asker vil onsdag bli avhørt om blant annet drapsforsøk, tyveri av ambulanse og besittelse av våpen, etter dramaet på Torshov tirsdag.

Allerede som 15-åring begikk han sitt første ran. Siden har han blitt dømt en rekke ganger for ran, vold, innbrudd, tyveri, brudd på narkotikalovgivningen, våpenloven og vegtrafikkloven.

I 2009 begikk han grovt ran mens han var på rømmen fra fengsel. 32-åringen og en kamerat planla ranet i hasjrus i en leilighet på Torshov - ikke langt fra der han kjørte galmann gjennom gatene tirsdag. De to gjennomførte ranet sammen.