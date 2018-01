Politiet: Bil påtent og utbrent i Oslo

Politiet i Oslo søker natt til torsdag etter en person som de mistenker for å ha tent på en bil i bydelen Tøyen.

Rett over midnatt meldte Oslo politidistrikt at alle nødetater var på vei til Borggata etter å ha mottatt melding om at en bil sto i full fyr.

Kort etter meldte Oslo brannvesen at ilden var slukket. Bilen oppgis å være helt utbrent.

Ifølge politiet har en person tent på bilen og løpt fra stedet. Natt til torsdag søker flere politipatruljer etter vedkommende.

Brannvesenet opplyser at det ser ut som skadene er begrenset til denne ene bilen.

