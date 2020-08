Politiet ble varslet før festen der mange ble kullosforgiftet

Politiet bekrefter at de hadde mottatt tips om at det var planlagt en fest i grotten der mange ble kullosforgiftet natt til søndag.

– Jeg kan bekrefte at vi via vårt sentralbord lørdag mottok en telefon om at det var planlagt en fest på det aktuelle stedet. Vedkommende ble satt videre til tipsvakten på Grønland, men jeg vet ikke hvilken vurdering som ble gjort videre i forbindelse med det. Det jeg kan si, er at vi generelt får veldig mange tips, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Les mer: Flere alvorlig skadd etter grottefest i Oslo: - Kvelden er litt «blurry»

25 personer har søndag vært innlagt på sykehus med kullosforgiftning etter en ulovlig fest i en grotte på St. Hanshaugen i Oslo. Tilstanden for flere er alvorlig.

VG har snakket med en kvinne som forteller at hun varslet politiet på grunn av faren for koronasmitte ved arrangementet. Hun var selv invitert på arrangementet, og ønsker ikke å stå fram med navn.

– Jeg ringte politiet 11.42 i går og sa at det skulle være en stor fest i den grotten. Jeg ga dem veibeskrivelse og leste opp det som sto i arrangementet. Det var mellom 90 og 100 personer som hadde trykket «skal», og det var satt opp masse utstyr inne i grotten, sier kvinnen til VG.

Politibil ved inngangen til grotten hvor sju personer trolig ble kullosforgiftet og deretter sendt til sykehus etter en fest inne i grotten natt til søndag. Opp mot 80 personer alderen 20 til 30 år skal ha deltatt på festen. Foto: JIl Yngland / NTB scanpix

– Jeg sa at de burde ta en titt på det, men det var ikke noe interesse. Samtalen var raskt over. De sa «Vi får se om det blir mye bråk eventuelt» men de hadde ingen intensjon med å stoppe festen med den informasjonen vi ga dem, sier hun.

Les mer: Festulykken: Lovisenberg-stiftelse eier grotteanlegg

Også Dagbladet og TV 2 har snakket med en person som skal ha varslet om festen.

- Jeg gikk forbi to ganger rundt midnatt, og så at det var et rave som foregikk. Jeg meldte fra til politiet en halvtime seinere, forteller Matt Vestengen-Cox (34) til Dagbladet.

Han sier han ble bekymret, blant annet på grunn av koronaviruset, og sier samtidig at det «alltid er noe som går galt» under et rave.

- Beskjeden jeg fikk var at det skulle meldes videre til patruljen, og at det var opp til dem å bestemme om det skulle undersøkes.

Det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra politiet. Dagbladet skriver at de har vært i kontakt med politiets operasjonssentral som ikke har kapasitet til å svare på hvilke vurderinger som ble gjort.

Les mer: Politiet: - 16 prosent oksygen igjen i grotten

Les mer: Oslo universitetssykehus: Disse må oppsøke legevakt

(©NTB)