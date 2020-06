Politiet bommet grovt: Bilfører kjørte ikke 180 kilometer i timen

En rekke medier skrev lørdag om en bilfører som ble tatt for å kjøre i 180 kilometer i timen i en 70-sone på Borgestad. Nå viser opplysningen seg å være feil.

(Telemarksavisa): Lørdag kveld melder politiet på Twitter at deres melding fredag kveld var feil.

Der sto det at en bil ble stanset etter å ha blitt målt til 180 kilometer i timen i en 70-sone på Borgestad.

Nå retter politiet meldingen fra 180 til 108 kilometer i timen.

– Det er skrevet feil i vår logg. Det har aldri vært 180, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen.

Operasjonssentralen fikk en telefon fra UP, som kunne melde om at flere medier har skrevet at føreren kjørte i 180 kilometer i timen.

– Vi sitter ikke og følger med på aviser, forklarer Eikedalen, og sier at politiet derfor ikke fikk med seg feilen før UP ringte.

– Det er vi her på operasjonssentralen som har skrevet feil i loggen. Hva som faktisk ble sagt vet jeg ikke. Men det er loggført 180. Dette stemmer altså ikke, sier han.

