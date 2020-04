Politiet driver etterforskning ved Tom Hagens bolig

Følg direktesendingen her.

Drapssiktede Tom Hagen blir onsdag framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett, et og et halvt år etter at kona Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Den mye omtalte bortføringssaken tok en ny og dramatisk vending da Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet i Lørenskog tirsdag morgen. Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Onsdag formiddag klokka 12 vil han bli framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm.