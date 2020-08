Politiet: Elsparkesykler har blokkert for utrykningskjøretøyer

Elsparkesykler har flere ganger blokkert veier og gangfelt for politiet og ambulansene, ifølge politiet i Oslo.

– De har flere ganger blokkert veier og gangfelt som vi og ambulanser bruker som utrykningsvei, blant annet rundt Sentrum scene, skriver politiet i en epost til Oslo kommune, som Dagsavisen har fått innsyn i.

Frank Halse, leder av seksjon for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo politidistrikt, bekrefter at de tidvis har hatt utfordringer med fremkommelighet både for politipatruljene og andre nødetaters utrykningskjøretøyer på grunn av feilparkerte sparkesykler.

– Vi har samtidig mottatt mye klager i forbindelse med dette fra befolkningen, sier Halse.

Denne uka har kommunene og utleierne av elsparkesykler vært i møter med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Fredag ble det klart at aktørene i Oslo selv har tatt initiativ og vil innføre strakstiltak fortløpende i hovedstaden for å bedre parkerings- og sikkerhetssituasjonen.

De innfører blant annet felles patruljer som skal rydde bort feilparkerte elsparkesykler, felles kartløsning med soner for saktekjøring og ikke-parkering og hastighetsbegrensninger på enkelte tidspunkt på døgnet.

Problemstillingene knyttet til elsparkesykler er planlagt som et tema på agendaen til det kommende politirådet 19. august, opplyser politiet til Dagsavisen.

