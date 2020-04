Politiet er på stedet etter melding om mann med våpen på Oslo S

Oslo politidistrikt er på Oslo S med flere patruljer etter melding om en mann med våpen.

Saken oppdateres.

Det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Politiet har fått inn en melding om en mann som er i besittelse av ett våpen.

Det er foreløpig uklart hva slags våpen det skal dreie seg om.

- Det er viktig å understreke at det ikke har vært noen trusselsituasjon. Det har blitt observert en mann med våpen, og vi aksjonerer på det på bakgrunn av at vi ikke syntes det er greit. Så nå søker vi av Oslo S for å sikre at han ikke lenger er på stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til Nettavisen.