Politiet etter funn av mindreårig jente: - Ingen tegn på straffbar handling

En mindreårig og beruset jente ble funnet utenfor Spar i Porsgrunn på 17. mai.

Jenta ble funnet i en hekk og uten stand til å gjøre rede for seg på nasjonaldagen. Det fikk politiet til å utløse full politietterforskning.

Det var rundt klokka 20.45 på 17. mai at politiet fikk en melding, om at det befant seg en beruset mindreårig jente utenfor Spar på Skjelsvik i Porsgrunn.

Les også: Politiet etterlyser vitner: Fant beruset mindreårig jente i hekk

- Siden i går har vi gjennomført flere avhør, og vært i kontakt med mange vitner. Vi mener å ha god oversikt over jentas bevegelser i tiden før hun ble funnet, og det er ingenting som tyder på at hun har vært utsatt for noe straffbart, sier politiadvokat Lise Dalhaug i en pressemelding tirsdag.

Politiet gjennomførte flere undersøkelser på stedet, og blant annet ble en kriminalsøkshund fra Kripos brukt for å søke etter eventuelle spor.

- På grunn av jentas alder og tilstand var det viktig å kunne utelukke at noe hadde skjedd med henne. Jenta har blitt ivaretatt av sin familie, sier Dalhaug.