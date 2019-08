Politiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger

Politiet bekrefter at de etterforsker Hege Haukeland Liadal, som sitter på Stortinget for Ap, etter mistanke om at hun har levert fiktive reiseregninger.

Den 46 år gamle stortingsrepresentanten fra Haugesund og nestlederen i Rogaland Ap, ble politianmeldt da Aftenposten 9. april i år avslørte at hun hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Liadal har status som mistenkt i saken, melder Aftenposten. Liadal ble politianmeldt av Stortingets administrasjon kort tid etter avsløringen. Vel fire måneder senere bekrefter politiet at økonomiseksjonen i Oslo politidistrikt er i gang med etterforskningen. – Vi er en i fase der vi innhenter og gjennomgår relevant dokumentasjon, og representanten har status som mistenkt, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved påtaleavsnittet for økonomi- og spesiallovgivning. Aftenposten dokumenterte i sin reportasje at Liadal hadde levert reiseregninger for over 60.000 kroner der hun enten hadde vært et annet sted enn det hun hadde oppgitt, eller hjemme, på hytta eller på private reiser. Politiet opplyser at de ikke har avhørt Liadal. Ap-politikeren vil ikke kommentere saken overfor Aftenposten. Det vil heller ikke Stortinget gjøre. (©NTB)