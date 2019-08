Politiet etterforsker gjerningsmannens nettaktivitet

Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk i Bærum har lagt igjen flere innlegg på diverse nettsteder. Politiet undersøker nå mannens nettaktivitet.

I et innlegg på et forum, i den drapssiktedes navn, blir personene bak angrepene i Christchurch, El Paso og San Diego hyllet, skriver VG.

I innlegget skriver han at han er utvalgt av «Saint Tarrant», med referanse til Brenton Tarrant, som er siktet for å ha drept 51 mennesker i en moske i Christchurch på New Zealand.

Innlegget blir avsluttet med «Valhall venter».

– Dette er en omfattende etterforskning. Vi er kjent med meldinger på nett og på sosiale medier. Vi vil kartlegge dette ytterligere, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt sent lørdag kveld.

Les også Mann i 20-årene siktet etter angrep i moské i Bærum

Siktet for drap og drapsforsøk

Mannen, som er i tidlig 20-årene, er siktet for å ha drept en ung kvinne i Bærum og drapsforsøk i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag. Den siktede ble avhørt i natt, opplyser hans forsvarer til NTB.

Overmannet

Det var lørdag klokken 16.07 det ble meldt om en skyteeopisode i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. En person ble lettere skadd, men politiet har ikke enda kunne fastslå at det ble skutt i moskeen.

Gjerningsmannen ble overmannet av medlemmer av moskeen, og raskt pågrepet av politiet. Politiet utelukker ikke at mannens handlinger kan bli definert som terror, noe etterforskningen vil avdekke.

Fakta Skyteepisoden ved Al-Noor Islamic Centre i Bærum ↓ * Lørdag ettermiddag klokken 16.07 meldte politiet om skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum. * Personen som ringte inn, snakket veldig dårlig norsk, og politiet oppfattet ikke først trusselnivået som veldig høyt. * Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann. Mannen – en ung norsk statsborger i tidlig 20-årene – ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet moskeen. Gjerningsmannen ble lettere skadd i hendelsen. Han er siktet for drapsforsøk for hendelsen. * En mann som tilhørte moskeen, ble sendt til sykehus med lettere skader. * To våpen ble funnet inne i moskeen, men det er foreløpig ikke bekreftet hva slags våpen det er snakk om. * Politiet etterforsker foreløpig ikke saken som en terrorhandling. De sier trusselbildet er uendret. * Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til en adresse på Eiksmarka i Bærum. Der fant de en ung kvinne død. Dødsfallet ses i sammenheng med hendelsen ved moskeen tidligere på dagen. * Mannen i tidlig 20-årene er siktet for drap på kvinnen, som han ifølge politiet har en familiær relasjon til. * Politiet uttalte på en pressekonferanse tidligere lørdag kveld at de hadde funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv. * Den siktede har hatt tilhold i boligen der kvinnen ble funnet død. * Politidirektoratet har gitt i oppdrag til politidistriktene i Norge å iverksatte trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av eid søndag. (Kilder: NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, Politiet)

Senere lørdag ble en kvinne funnet død under ransaking av mannens bolig, han er nå også siktet for drap. Kvinnen skal være et familiemedlem av den siktede mannen.

– Vi etterforsker saken som et mulig drap. Den døde kvinnen er en ung kvinne og ble funnet da politiet tok seg inn i leiligheten hvor den pågrepne mannen bor, sa seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt under en pressekonferanse sent lørdag kveld.

I etterkant av hendelsene har politidirektoratet bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid søndag. Trygghetsskapende tiltak skal iverksettes og alle politifolk i Oslo politidistrikt bevæpnes.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i en pressemelding.

Les også: - Resultatet av et langvarig muslimhat som har fått lov til å bre om seg i Norge