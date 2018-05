Politiet etterforsker ikke Navarsete-melding

Politiet vil ikke etterforske hvem som sendte den trakasserende meldingen til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Vest politidistrikt begrunner avgjørelsen med at det ikke er riktig å prioritere saken.

– Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning, tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken, opplyser politidistriktet.

– Vi mener at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, står det videre.

I begrunnelsen går det også fram at Senterpartiet har visst om den betente saken i lang tid før de har gått til anmeldelse.

Det var Senterpartiet som 26. april anmeldte den omdiskuterte meldingen som ble sendt til Navarsete fra hytteturen der flere sentrale mannlige medlemmer i partiet deltok i februar 2016.

Selve anmeldelsen var formulert som et «mulig straffbart forhold» som gjelder «elektronisk melding med obskønt og trakasserende innhold. Politiet sier meldingen kan være omfattet av to paragrafer i straffeloven, hver med en strafferammen på henholdsvis ett og to år. For den ene av paragrafene ville forholdet ikke være foreldet.

Likevel konkluderer altså Vest politidistrikt med å ikke starte noen etterforskning. Det opplyses videre at politiets avgjørelse kan påklages til statsadvokaten.

