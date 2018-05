Politiet etterforsker mulig voldtekt på russetreff i Bodø

Politiet etterforsker et mulig overgrep som skal ha skjedd under et russearrangement i Bodø natt til lørdag.

– Det har blitt gjennomført både tekniske og taktiske etterforskningsskritt i saken. Det skal tas flere avhør i løpet av søndagen, opplyser politiadvokat Kaja Agersborg Jørgensen i Nordland politidistrikt til TV 2.

Politiet har en mistenkt i saken, som ble løslatt etter avhør lørdag. Alle involverte er russ. Utover det vil ikke politiet si noe mer om hva som har skjedd.

Campen på Mørkved i Bodø, der russen samles, har vært åpen i helga til tross for hendelsen, skriver NRK.

– Det er veldig trist at det skjer noe sånt i campen. Men foreldrevaktene har gjort en veldig god jobb med å følge opp jenta, sier russepresident Ole Marius Kristiansen ved Bodin videregående skole.

Kristiansen forteller at det har vært færre russ på campen i helgen ettersom mange er på landstreff i Stavanger.

