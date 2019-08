Politiet etterforsker om Manshaus er avbildet med våpen og hakekors

Jobber på spreng med å innhente informasjon på nettet. Eksperter på ansiktsgjenkjenning kan også bli koblet inn.

OSLO (Nettavisen): 21-årige Philip Manshaus fra Bærum er siktet for terrorhandling etter moskéskytingen lørdag. I tillegg er han siktet for drap av sin 17 år gamle stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Manshaus har hele tiden nektet straffskyld, men ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Da han møtte i retten var det med tydelige blåmerker, hevinger i ansiktet og kloremerker etter basketaket i moskeen.

Politiet er av en klar oppfatning av at 21-åringen fra Bærum er høyreradikalisert og hadde til intensjon å ramme muslimer som gruppe konkret. En sentral del av etterforskningen er å kartlegge høyreekstreme sympatier.

Bilder og tekst han har publisert i sosiale medier, diskusjonsforum og på profiler i sosiale medier er av interesse.

Våpen og hakekors

Minst to bilder hvor en person poserer med våpen, skallemaske, det som muligens er en tysk militærjakke og et flagg med hakekorset i bakgrunnen, er bilder politiet undersøker.

Bildene har ligget åpent på sosiale medier og som profilbilder til en person som bruker samme navn som terrorsiktede Philip Manshaus, på diskusjonsforum for høyreekstreme.

- Bildet av personen på bildene kan være ham, men vi har ikke kommet i mål med å få det verifisert ennå, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

- For å få denne verifiseringen må vi jobbe med informasjonen som kommer frem på nettet. Det kan være en vanskelig oppgave.

Ettersom at det ikke er slått fast om det faktisk er Manshaus som er avbildet, har Nettavisen sladdet den delen av bildene hvor eventuelle andre personer kan gjenkjennes.

- Bruker dere eksperter på ansiktsgjenkjenning?

- Bildene er interessant informasjon. Det kan være aktuelt å bruke slike eksperter, men vi har ikke gjort det enda, ettersom vi er i en veldig tidlig del av etterforskningen, sier Hjort Kraby.

Den terrorsiktede mannens forsvarer, Unni Fries, er forelagt informasjonen Nettavisen har hatt tilgang til.

- Jeg kan ikke kommentere noe rundt dette, heller ikke om høyreekstrem tilknytning, sier hun til Nettavisen.

Hun svarer «ingen kommentar» på alle spørsmålene vi stiller.

- Rasekrig

Skribent og journalist Lasse Josephsen følger det høyreekstreme miljøet tett, spesielt på internett. Han holder også på å skrive en bok om den såkalte incel-bevegelsen.

Han kjenner til bildene politiet etterforsker, og mener det er holdepunkter for at det kan være Manshaus som er avbildet.

- Jeg må understreke at jeg ikke vet om det faktisk er ham, men bildet (våpenbildet i bilen) ble postet på et nettforum natten før terrorangrepet skjedde. Der var det en tråd hvor en profil med det bildet skrev «Valhall awaits». Det samme budskapet ble skrevet på norsk («Valhall venter») i en annen tråd. Derfor tror jeg at det kan være ham, uten å være sikker, sier skribent Lasse Josephsen til Nettavisen.

- Det er åpenbart at personen på bildet er nynazist. Det mener jeg blant annet på grunn av skallemasken og at profilen skriver «Rahowa now 14/88» i den ene posten. Rahowa er en forkortelse for «racial holy war». Altså en hellig krig. Mens 14/88 er en henvisning til nazisten David Lanes «14 ord». Skallemaske er blitt et varemerke for nazigrupperinger, forklarer Josephsen.

Han mener det er viktig og riktig av politiet å undersøke bildene nærmere.

- Det er bra at politiet etterforsker om det er ham. Bildet viser et tydelig hint om hva han har tenkt å gjøre. Personen er tydeligvis bevæpnet, og har på seg det som ser ut som en moderne tysk militærjakke. Det er åpenbart en person som har sterk fascinasjon for det tyske.

50 etterforskere

Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Hun forklarer at 14/88-koden er en kjent kode for tilhengere av hvit overmakt, der 14 kan henspille på et slagord fra stifteren av det amerikanske nazistpartiet, mens 88 kan referere til den åttende bokstaven i alfabetet, H, og stå for «Heil Hitler».

- Den nå draps- og terrorsiktede Philip Manshaus er tydelig inspirert av slike tanker. Av det han har postet på nettet kan vi se tydelige høyreekstreme motiver. I en del av det han har postet ser vi ham kledd som nynazist, og det er skrevet slagord som «Rahowa 1488», som viser at han omfavner hvit overmakt-tankegangen, sier Thorleifsson til Nettavisen.

Politiet har en styrke på 50 etterforskere som jobber døgnet rundt med saken. De er satt sammen i ulike grupper, som har ulike oppgaver.

Vitneprosjekt.

Gjennomgang av elektroniske beslag.

Videogjennomgang (for eksempel videoovervåking).

Pårørendeprosjekt.

Gjennomgang av siktedes økonomi.

Siktetprosjekt, hvor historikken til Manshaus gjennomgås i detalj.

Analyseprosjekt.

Krimteknikere som jobber med å sikre spor på åstedene.

I tillegg er det et tett samarbeid med PST og pårørende.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til Nettavisen søndag.

Kartlegging av høyreekstrem tilknytning er en viktig oppgave for politiet.

- I denne saken forsøker vi å kartlegge all nettaktivitet fra siktedes side. Det er sentralt med tanke på den ideologien han har dannet, hvem som har støttet ham, og hvem han har støttet, sier Hjort Kraby til Nettavisen.