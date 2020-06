Politiet etterforsker ung kvinnes død

Ung kvinne i slutten av tenårene funnet død i Berlevåg. Politiet har innledet etterforskning.

En ung kvinne døde i Berlevåg søndag morgen. Nå ønsker politiet å finne ut hva som var dødsårsaken.

Følg saken i iFinnmark

Den avdøde vil bli sendt til obduksjon, skriver politiet i en pressemelding.

– Inntil det foreligger en obduksjonsrapport er det for tidlig å si noe mer rundt dødsårsaken. Vi har startet en bred taktisk og teknisk etterforskning og har blant annet avhørt vitner som var til stedet før kvinnen døde, sier politiadvokat Marit Valan i Finnmark politidistrikt.

Politiet forventer at en foreløpig obduksjonsrapport vil kunne være klar i løpet av en ukes tid.

Tar vare på de berørte

Søndag kveld fortalte rådmann Jørgen Holten Jørgensen at samfunnet i Berlevåg er i sorg etter dødsfallet.

– Berlevåg er en plass hvor de aller fleste kjenner de aller fleste, og dette er en person som mange kjente godt og dermed er det mange som naturligvis bærer preg av hendelsen. Vi skal gjøre vårt for å ta vare på familien, venner og andre pårørende i tiden som kommer, sa han.

Kommunen åpnet kommuestyresalen for dem som hadde behov for å samles søndag.

Holder kirken åpen

Mandag morgen åpnet Berlevåg kirke dørene, og holder åpent utover dagen.

– Vi ønsker rett og slett å gi et tilbud hvor man kan komme til kirka vår. Bare for å være her, og for å være til stede. Tenne et lys, be eller tenke. Vi har tent lys, og stemningen er nedstemt. Dette går inn på de unge, sa kirkeverge Jan Einar Straumsnes til iFinnmark mandag morgen.