Politiet etterlyser personer som har kjøpt noen av disse skomodellene

Politiet har lagt fram nytt spor i saken om Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen.

LILLESTRØM (Romerikes Blad): Politiet ber personer som har kjøpt sko med kontanter i størrelse 44, 45 og 46 om å ta kontakt med politiet.

Det avslørte politiet på en pressekonferanse i politihuset i Lillestrøm onsdag ettermiddag. Se politiet vise fram det nye sporet og de ulike skomodellene i videoen øverst i saken!

Politiet har gjennom sine krimtekniske undersøkelser i huset i etterkant av forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen (69).

Skoen som har avsatt avtrykket er av merket Sproxx og er blitt solgt i Sparkjøps butikker i Norge. Ifølge politiet er det totalt solgt i underkant av 1.500 par siden august 2016 til mai 2019.

Politiet ber nå personer som har kjøpt skoen i denne perioden med kontanter om å ta kontakt med politiet.

– Skoen er i Norge solgt i to ulike modeller, men jeg understreker at begge modellene har det samme sålemønsteret som er sikret på åstedet, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

– I og med at det kun er ett skoavtrykk dere nå etterlyser. Betyr det at dere tror det kun er snakk om en gjerningsperson?

– Det jeg har gjort rede for nå er at dette skoavtrykket er det eneste vi ikke har identifisert. Vi kan ikke utelukke noe, men det er naturlig å snakke i entall, svarte Brøske på RBs spørsmål.

Etterforsker drap

Tidligere i sommer, 26. juni fortalte politiet at de nå hadde endret hovedhypotse. De mente det var mer sannsynlig at de sto overfor et drap med en fingert kidnapping og ikke en økonomisk motivert kidnapping.

– På bakgrunn av mangel på livsbevis, mener vi det er meget lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live. Vi understreker likevel at vi fortsatt ikke har noe bevis på det motsatte, og kan derfor ikke utelukke muligheten for at hun fortsatt lever, fortalte politiinspektør Brøske på pressekonferansen.

Kort tid etter ble det likevel kjent at familien skal ha utbetalt over ti millioner kroner til den angivelige motparten for å få et livsbevis. Utbetalingen kom som en følge av ny kontakt mellom partene, meldte VG.

Kontakten skal ha blitt opprettet 8. juli og ble bekreftet både av politiet og familiens bistandsadvokat Svein Holden på en ny pressekonferanse 6. august.

Da ble det også opplyst at meldingen familien mottok skal ha vært skrevet på norsk.

Likevel fastholdt politiinspektør Brøske at politiet fortsatt mente det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var død.

301 dager

Onsdag er det 301 dager siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra ekteparets bolig i Sloraveien på Fjellhamar.

Siste livstegn fra kvinnen var en telefonsamtale med et familiemedlem klokka 09.14 samme morgen og det var først da hennes ektemann, Tom Hagen (69) kom hjem ved 13.30-tiden at det ble klart at kvinnen var borte.

Da skal ektemannen ha funnet et brev med krav om løsepenger i tillegg til en trussel som fortalte at kvinnen ville bli drept, hvis politiet ble kontaktet.

Politiet ble likevel kontaktet kort tid senere og Tom Hagen møtte en sivil politipatrulje på en bensinstasjon i nærheten av boligen.

I dagene og ukene etter dette gjennmførte politiet en skjult etterforskning i området rundt og inne i boligen. Kun naboene til ekteparet fikk vite at Anne-Elisabeth Hagen var forsvunnet, men alle ble ilagt taushetsplikt – også overfor familiemedlemmer.

Først 9. januar i år gikk politiet offentlig ut med saken og ba om tips. Da kom det også fram at det hadde vært kontakt mellom de angivelige kidnapperne og familien, men valget av kommunikasjonsplattform gjorde kommunikasjonen vanskelig.

