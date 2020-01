Politiet etterlyste mann (36) som hadde spredt nakenbilder av Nora Mørk

Så ble han fersket på en ambassade i utlandet og må møte i retten i mars.

I november i fjor ble en 36 år gammel mann etterlyst nasjonalt av norsk politi. Bakgrunnen for etterlysningen var at han hadde spredt nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk, og ilagt et forelegg på 15.000 kroner.

Men mannen gikk under jorden, og politiet fikk aldri formelt forkynt forelegget til 36-åringen. Altså fikk de aldri en bekreftelse i form av en signatur på at han hadde mottatt forelegget. Politiet klarte ikke å få direktekontakt med mannen, som viste seg å befinne seg i utlandet.

Er du blitt utsatt for uønsket og ulovlig spredning av bilder? Se rådene fra slettmeg.no nederst i artikkelen.

Fersket i Roma

Nettavisen har fått opplyst at mannen skal ha blitt fersket på Norges ambassade i Roma i desember.

- Forelegget er nå forkynt for ham. Dette skjedde da han søkte om bistand på ambassaden. I deres systemer fikk de opp at han var etterlyst i den hensikt å få forelegget forkynt. Men han har ikke villet godta, sier politiadvokat i Sør-Øst Fredrik Borg Johannessen til Nettavisen.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen (arkivfoto). Foto: Elisabeth Løsnæs / Østlands-Posten

Dersom forelegget ikke hadde blitt forkynt hadde det ikke vært mulig å beramme en rettssak.

Men selv om den formelle forkynningen er i orden, er det ingen garanti for at han møter i rettssaken. Så lenge påtalemyndigheten legger ned påstand om straffereaksjon som er under ett år i fengsel, kan straffesaker i Norge avgjøres ved såkalt fraværsdom.

«I en sak hvor påtalemyndigheten ikke vil påstå idømt fengsel i mer enn ett år, kan forhandlingen fremmes selv om tiltalte uteblir når retten ikke finner hans nærvær nødvendig for sakens opplysning og det ikke er opplyst eller sannsynlig at han har lovlig forfall. Retten har myndighet til å la tiltalte hente til rettsmøtet dersom tiltalte tross lovlig stevning ikke møter og ikke har gyldig forfall», skriver Store norske leksikon.

- Vi vil be om fraværsdom hvis han ikke møter, men det er jo opp til retten å avgjøre om vilkårene er oppfylt, sier politiadvokaten.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med mannen for en kommentar.

Det var i september 2017 at håndballstjernen fikk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag i håndball, ifølge Mørk selv.



- Han vet veldig godt hva han har gjort

John Christian Elden er bistandsadvokat for Mørk, og har lite forståelse for at mannen har vært så utilgjengelig.

- De fleste som har vært siktet i denne saken har vedtatt foreleggene sine. Det er vel én som står igjen som politiet nettopp har fått tak i. Da blir det rettssak hvis han ikke vedtar forelegget sitt, sier bistandsadvokat for Nora Mørk, John Christian Elden til Nettavisen.

- Han vet veldig godt hva han har gjort, så det er litt rart at han forsøker å unndra straffeforfølgning, men det er bra at politiet nå har fått kontakt med ham.

Dersom 36-åringen fortsetter å nekte å vedta forelegget på 15.000 kroner, og får en dom mot seg i rettssaken i mars, risikerer han å måtte betale 18.000.

John Christian Elden er bistandsadvokat for Nora Mørk (arkivfoto). Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Håndballstjernen har i flere intervjuer fortalt om belastningene saken har vært for henne.

- Det er viktig at saken blir avgjort slik at det kan avsluttes for alles vedkommende. Den har ridd Nora Mørk som en mare over lang tid. De fleste har fått sine avgjørelser i form av bøter, og da får vi håpe at siste kommer nå, sier Elden.

- Rettssystemet er slik at hvis man ikke vil vedta en bot må man møte i retten. Men det er klart at det beste for alle er at saken blir avsluttet uten å måtte bruke masse ressurser på et rettsmøte.

I fjor høst omtalte Nettavisen nyheten om at tre menn måtte møte i retten fordi de ikke hadde vedtatt foreleggene for å ha spredt nakenbilder av Nora Mørk. Det ble berammet rettssak i Larvik for alle tre i begynnelsen av mars.

Etter omtale av saken, og etter at politiet fikk kontakt med dem, valgte to av de tre å vedta foreleggene, og trenger da ikke å møte i den kommende rettssaken.

Nora Mørk: - Skammet meg ekstremt

Høsten 2018 snakket landslagsspilleren ut om bildespredningen i NRK-programmet «Lindmo. Håndballprofilen slet med nattesøvnen og fortalte at det satt langt inne å fortelle noen andre om det hun var blitt utsatt for.

- Jeg tenkte at dette tør jeg ikke si til noen. Hvis jeg sier dette, så blir det ekte. Det blir en realitet. Sånn holdt jeg på i noen uker. Det var et fåtall som visste det. Jeg glemmer ikke den kvelden. Den dagen. Det ble mange søvnløse netter etter det.

Hun minnes godt telefonsamtalen hun hadde med sin egen far noen uker senere.

- Jeg var så flau. Jeg skammet meg ekstremt. Det å ta en telefon til faren din og fortelle at dette har skjedd ... Det tok meg en del uker. Selv om de skjønte at noe var galt fordi jeg så fysisk helt forferdelig ut. Jeg var dehydrert. Jeg presterte ikke. De skjønte at noe var på gang. Men de ante ikke omfanget, sa Mørk på «Lindmo».

Minst 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt Mørks private bilder, og har vært under politietterforskning.

Slik kan du få hjelp

Slettmeg.no har i flere år fått en rekke henvendelser fra unge jenter og kvinner som er fortvilet over å ha fått spredt intime bilder.

- Hva skal folk som har fått intime bilder på avveie gjøre?

- Det er viktig å ta grep så fort som mulig. Jo mindre tid det er til å spre bildene jo bedre er det, har leder i Slettmeg Hans Marius Tesse tidligere sagt til Nettavisen, og ga følgende punktvise råd:

1. Prøv å få kontakte den som har spredt bildene. Be vedkommende om å stoppe spredningen. Dette kan forhåpentligvis begrense skaden.

2. Slettmeg.no har en tjeneste som er en veileder til hvordan gå frem hos de ulike sosiale mediene dersom du er utsatt for uønsket bildespredning.

Tjenesten dekker flere titalls sider for sosiale medier. Du kommer direkte til tjenesten her.