Politiet fant død hund under balkong - mann siktet

En død hund ble funnet utenfor blokk, sammen med en skadd katt.

(Avisa Nordland): En mann i Bodø er siktet for å ha kastet både hund og katt fra balkongen sin natt til lørdag. Hunden ble funnet død, bekrefter politiet overfor NRK Nordland.

Det var tidlig lørdag morgen i femtida at politiet fikk melding om at dyr hadde blitt kastet ut fra balkongen til ei blokkleilighet i Bodø. Da politiet ankom stedet, fant de en død hund og en skadet katt. Ifølge NRK tror politiet at dyrene skal ha blitt kastet ut fra ei leilighet mellom fjerde og sjette etasje.

Nå er en mann i 30-årene pågrepet og siktet for grov vold mot dyr.

- Han var godt beruset på alkohol da han ble pågrepet, sier vakthavende jurist Torgeir Kvitvik ved Nordland politidistrikt til NRK.

Politiet antar at hunden døde som følge av fallet.

