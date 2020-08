Politiet får beholde Tom Hagens hus i bare en måned, har lagmannsretten bestemt

Dermed ser det ut til at politiet er gitt en tidsfrist for hvor lenge de kan holde huset.

Kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett sier at politiet foreløpig kan beholde huset frem til 21. september, melder NRK.

– Vi er naturligvis fornøyd med at retten reduserer beslagstiden fra tre måneder til en måned, sier Hagens forsvarer Svein Holden i en kommentar til NTB.

Nettavisen er kjent med at det har vært aktuelt for politiet å ta beslag i huset ut året.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Tom Hagen ville trekke politiets beslutning om å ransake hans bolig og hytte på Kvitfjell inn for retten. Politiet mener at huset kan være et åsted for det de nå etterforsker som en drapssak.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap av hans ektefelle Anne-Elisabeth Hagen. Ektemannen har hele tiden nektet straffskyld, og for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

- Det er krevende for Tom Hagen ikke å få flytte hjem, sier forsvarer Svein Holden til Dagbladet tidligere denne måneden.

Politiet tok kontroll over boligen til ekteparet Hagen 28. april, da Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette.

Under et rettsmøte 14. august kom det fram at politiet hadde vært i huset én dag i juli og én dag så langt i august, men ikke i juni.