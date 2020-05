Politiet får fortsette å ransake huset til Tom Hagen

Mener boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen fortsatt kan være et drapsåsted.

Det ble klart torsdag ettermiddag.

Onsdag ble det kjent at Tom Hagen ville trekke politiets beslutning om å ransake hans bolig og hytte på Kvitfjell inn for retten. Det var ventet at avgjørelsen skulle komme torsdag ettermiddag.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap av hans ektefelle Anne-Elisabeth Hagen.

Ektemannen har hele tiden nektet straffskyld, og for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Inngripende tvangsmiddel

Torsdag ettermiddag slo Nedre Romerike tingrett fast at politiet får fortsette ransakingen av huset i Sloraveien på Lørenskog. Det kommer også frem at politiet er ferdig med ransakinger av hytten. Beslutning om ransaking her ble derfor opphevet.

Om ransaking av boligen skriver retten blant annet:

«Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere, og slik sett er det ikke avgjørende politiet har fått tilgang til boligen tidligere.

Retten er slik sett enig i at den fornærmedes vern og sakensetten ikke finner at inngrepet per i dag er i strid med straffeprosessloven § 170 a.»

Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen har vært gift siden 1969. Foto: Privat

Denne lovanvendelsen går på at et tvangsmiddel, som ransaking, kan brukes når det er tilstrekkelig grunn til det, men ikke kan brukes hvis det er å anse som et uforholdsmessig inngrep.

Mot slutten av kjennelsen heter det:

«Saken etterforskes som en svært alvorlig forbrytelse, mest sannsynlig et drap alternativt en bortføring. Dette tilsier i utgangspunktet at berørte må tåle betydelige inngrep før disse kan vurderes som uforholdsmessige. At en slik gjennomgang av boligen medfører en stor tilleggsbelastning for Tom Hagen – i tillegg til øvrige belastninger som han har vært utsatt for – er ikke tvilsomt.

Retten er slik sett enig i at den fornærmedes vern og sakens oppklaring veier tungt ved vurderingen, og at dette hensynet er utslagsgivende for at retten ikke finner at inngrepet per i dag er i strid med straffeprosessloven § 170 a.»

Politiet: Viktig å ivareta fornærmedes rettsvern

- Vi ga retten et tilsvar i går. Nå er spørsmålet behandlet, og vi konstaterer at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking, som besluttet av påtalemyndigheten 8. mai, er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding.

«Det er viktig å understreke at en tredjemannsransakingen i dette tilfellet gjøres på åstedet for en alvorlig straffbar handling. Undersøkelsene er ledd i etterforskingen av hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen», skriver politiet videre.

- Formålet med etterforskningen er å bringe klarhet i hva som har skjedd, hvordan, hvem som står bak, og hva som er motivet. Politiet søker etter bevis både for og imot enkeltpersoners skyld, og i en bred og objektiv etterforskning er en viktig oppgave for politiet også å ivareta fornærmedes rettsvern, sier politiadvokat Hrenovica.

Det stedet som fremstår som åstedet for en straffbare handlingen, fornærmedes bolig, og hennes øvrige tilholdssteder, er i den sammenheng relevante steder å søke etter bevis som kan gi svar på disse spørsmålene.

Politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

I rettens avgjørelse påpeker de at politiets inngripen underlegges kontroll av domstolene.

«Tvangsmidlets inngripende karakter, som ransaking av bolig er, og dette sammen med at ransakingen vedvarer over lang tid, tilsier at den som er rammet må kunne få prøve lovligheten av politiets beslutning, herunder om den skal opprettholdes.

Retten viser til at alle vesentlige tvangsmidler som påtalemyndigheten har til rådighet er undergitt rettens forhåndskontroll eller etterfølgende kontroll, med mindre tidsmomentet tilsier noe annet», skriver retten i kjennelsen.

Polititeori: Økonomisk motiv

Tidligere denne uken omtalte Nettavisen nyheten om at politiet mener at Tom Hagen har et økonomisk motiv og at ektepakten mellom de to har vært tema i avhør.

Forrige uke ble Tom Hagen løslatt fra varetektsfengsling i Oslo. Eidsivating lagmannsrett kom frem til at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap. Altså mener de det er mindre

Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen er drept i ekteparets bolig i Sloraveien i Lørenskog og at det fortsatt er et åsted. Lagmannsrettens flertall mener det ikke engang er begått et drap der.

Siden pågripelsen i slutten av april har ikke Tom Hagen hatt tilgang til sin egen bolig. Heller ikke hytten på Kvitfjell har han kunnet ta i bruk.

For å utføre ransakinger må politiet ha tillatelse av retten. Stridens kjerne er om politiet fortsatt kan utføre ransakingene av boligen når lagmannsretten har sagt at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drapet.

- Jeg mener at straffeprosessloven gir alle rettigheter. Politiet har ikke lov å ta seg inn i hans bolig. Det er derfor vi har bestridt dette og trukket det inn for retten, sa Hagens forsvarer, Svein Holden, til Nettavisen onsdag.

- Politiet har foretatt en rekke undersøkelser i Sloraveien i løpet av de 18 månedene som er gått. Da han ble løslatt hadde han et ønske om å flytte hjem og sove i sin egen seng.

Politiet utførte ransaking på Tom Hagens hytte på Kvitfjell så sent som tirsdag ettermiddag. Foto: Torbjørn Olsen / Gudbrandsdølen Dagningen

Politiet utfører såkalt tredjemannsransaking, som betyr ransaking av et sted som ikke nødvendigvis er mistenkt eller siktet for en straffbar handling.

Ettersom at Anne-Elisabeth bodde i huset er dette grunnen til at politiet mener de kan gjøre etterforskningsskritt der.

De har altså påberopt at etterforskningen er rettet mot henne.

«Bakgrunnen for beslutningen (om ransaking, red. anm.) er at Øst politidistrikt den 27. april 2020 begjærte adgang til ransaking for bl.a. Sloraveien 4 og Jerphaugen 3, og fikk medhold av Nedre Romerike tingrett i beslutning av samme dag. Den gangen var ransakingen (...) rettet mot Tom Hagen som mistenkt.»

- Fremstår konstruert

11. mai 2020 begjærte Hagen, gjennom sin forsvarer, Svein Holden, ransakingen stanset og mener politiet i realiteten retter etterforskningen mot hans klient som.

«Som en direkte følge av dette valgte påtalemyndigheten 8. mai å fatte nye beslutninger om ransakelse med endret hjemmelsgrunnlag, såkalte «tredjemannsransakninger».

Vi mener at disse beslutningene er et forsøk på å omgå lagmannsrettens avgjørelse om mistankegrunnlaget, og at ransakingen fortsatt er en del av etterforsking rettet mot Tom Hagen. Dette underbygges av at Hagen fortsatt er siktet i saken. Påtalemyndighetens begrunnelse for ransaking fremstår som konstruert og det dreier seg i realiteten ikke om noen tredjemannsransaking av åsted eller sted der det kan finnes bevis knyttet til fornærmede, men ransaking rettet mot Tom Hagen som mistenkt», heter det i kjennelsen.

Anne-Elisabeth har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Politiet etterforsket saken opprinnelig som en kidnapping med økonomisk motiv.