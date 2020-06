Politiet feilinformerte om 19-årings død: Slik forklarer de seg

Politiet går ut med en forklaring på hva som gikk galt da de rapporterte at en 19 år gammel mann var død på et tidspunkt da han var på sykehus.

Vest politidistrikt har kartlagt hva som førte til at de tirsdag 16. juni 2020 kl. 10:27 sendte ut pressemelding til landets avisredaksjoner med feil informasjon om at en person omkom etter trafikkulykken mellom en personbil og en buss på Steinsvikvegen i Fana samme morgen. Den formelle bekreftelsen om at føreren av personbilen var omkommet kom til politiet først torsdag 18. juni.

– Tirsdag morgen ble de tre skadde fra trafikkulykken fraktet til Haukeland universitetssykehus (HUS) for behandling. Kort tid etter dette fikk politiet informasjon fra helsepersonell om at føreren av personbilen var død. Disse opplysningene ble loggført i politiets operative logg. Status for fører av personbilen ble videre endret fra skadet til død i våre systemer, skriver politiet.

Les også: Bussjåføren som var involvert i trafikkulykken i Steinsvikvegen 16. juni døde i natt

Mangel på kvalitetssikring skal ha vært problemet:

– Disse opplysningene ble dessverre ikke kvalitetssikret av politiet slik vi normalt skal ved at vi får en formell bekreftelse på dødsfallet. Opplysningene i loggen ble behandlet som offisielle og all dobbeltsjekk av informasjon ble gjort opp mot loggen. Den manglende kvalitetssikringen resulterte derfor i at politiet sendte ut pressemelding om dødsfallet, skriver politiet i pressemeldingen.

Ifølge stasjonssjef i Bergen sør, Torgils Lutro, innebærer en formell bekreftelse en navngitt person:

– Vi trenger en navngitt person som vi kan loggføre personopplysninger på fra helsevesenet, sier Lutro til Nettavisen.

– Så det skjedde ikke nå?

– Nei, det viste seg i ettertid at vi hadde ikke den formelle delen der med, sier Lutro.

Les også: Politiet beklager: Meldte feilaktig at person omkom i ulykke

Politiet hadde fått opplyst at de pårørende var tilstede på HUS og at informasjon til dem ble ivaretatt av helsepersonell. Politiet gav derfor ikke feil informasjon direkte til de pårørende.

Kort tid etter utsendelsen av pressemeldingen ble politiet kontaktet av HUS som oppgav at informasjonen politiet hadde gitt ut var feil. Politiet satt umiddelbart i gang å undersøke hva som var formelt korrekt og feilen ble kort tid senere bekreftet: Føreren av personbilen var ikke formelt erklært død.

Politiet vurderte umiddelbart å sende ut en rettelse til pressen, men informasjonen fra HUS tilsa at dette ville bli en ekstra belastning for de pårørende i en uavklart fase. Politiet dro derfor til HUS for å møte de pårørende og fikk senere informert om feilen og beklaget overfor dem.

Klokken 14:45 tirsdag ble det sendt ut pressemelding om feilen. 19-åringen ble erklært død onsdag morgen. Politiet fikk offisielt beskjed om dødsfallet torsdag klokken 11:23 og dette ble videreformidlet til redaksjonene i en pressemelding.

Torsdag møttes representanter fra HUS og politiet for å gjennomgå og drøfte saken:

– Det er viktig at politi og helse har et godt samarbeid i slike saker blant annet fordi det kan fremkomme opplysninger som er viktige både for behandlingsforløpet av de skadde og for politiets videre etterforskning. Politiet har et selvstendig ansvar for å kvalitetssikre opplysninger vi mottar og vi beklager sterkt den ekstra belastningen dette har medført for de pårørende. Feilen skyldes svikt i våre rutiner og vi har allerede skjerpet rutinene for å unngå at dette kan skje igjen, avslutter Vest politidistrikt pressemeldingen sin med.