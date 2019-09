Politiet finner ikke ut om dette er draps- og terrorsiktede Philip Manshaus

Men sier det kan bli aktuelt å bruke eksperter på ansiktsgjenkjenning.

OSLO (Nettavisen): Draps- og terrorsaken i Bærum har høy prioritet hos politiet. Ett av etterforskningsskrittene de jobber med er å få klarhet i om det er 22-åringen Philip Manshaus som er avbildet med våpen og hakekors på en ulike profiler på et nettsamfunn.

Mange medlemmer gir uttrykk for å sterke høyreekstreme sympatier der.

- Vi jobber fortsatt med å få klargjort om det er ham som er avbildet. Det er viktig for oss å få avklart hundre prosent om det er den siktede i vår sak som er på bildene. Én av utfordringene er at mye av ansiktet er dekket til. Da må vi kanskje bruke andre kilder på bildet enn akkurat selve ansiktet. Per i dag kan vi verken bekrefte eller avkrefte at det er ham, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

- Dette blir tema i avhør, hvis han vil la seg avhøre igjen. Årsaken til at det er viktig for oss er at det kan være med å danne et bilde av hans totale nettaktivitet. Hvilken form han velger der er relevant for oss.

Vurderer å bruke eksperter

Manshaus har vært gjennom to lange avhør, men har ikke ønsket å forklare seg siden 18. august.

Hjort Kraby forteller også at det kan bli aktuelt å bruke eksperter på ansiktsgjenkjenning i håp om å få svarene de er ute etter.

- Vi er ikke kommet der ennå, men det har også med at ansiktet på bildene er dekket til.

Et annet digitalt spor politiet jobber med, er om en Instagram-konto som har samme navn som Philip Manshaus, tilhører ham. På kontoen, som nå er fjernet, er det postet bilde av terroristen Anders Behring Breivik som gjør nazihilsen.

Det er også to andre bilder av Manshaus selv. Disse bildene er de samme som ble lagt ut på en profil på sosiale medier cirka en dag før drapet og terrorhandlingen.

- Dersom det er han som har postet et bilde av Breivik, er det med på å styrke bilde av Manshaus som høyreradikalisert, har Hjort Kraby tidligere uttalt til Nettavisen.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

- Vi har ikke fått verifisert at det er hans konto ennå, sier politiadvokaten til Nettavisen.

Forsvarer for Manshaus, Unni Fries, er ordknapp.

- Jeg kan ikke kommentere samtaler jeg har med min klient, jeg kan derfor ikke svare på om bildene du refererer til har vært tema for oss, sier hun til Nettavisen.

Drepte stesøster før moskéangrep

Det var lørdag 10. august at moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble rammet av terror, da 22-åringen Philip Manshaus tok seg inn og avfyrte flere skudd. Én person ble lettere skadd i angrepet, etter et basketak med terroristen.

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus også sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Onsdag 4. september ble hun bisatt. 22-åringen er siktet for drap og terrorhandling, og har erkjent å ha gjort dette. Men han nekter fortsatt straffskyld.

- Det er det samme som tidligere, han nekter straffskyld, sier forsvarer for Manshaus, Unni Fries til Nettavisen.

Mandag 12. august ble han varetektsfengslet i fire uker med strenge restriksjoner, og i full isolasjon i de to først ukene. Isolasjonsperioden ble senere forlenget med ytterligere to uker.

Mandag 9. september møter han på nytt i retten når politiet vil begjære å varetektsfengsle ham i ytterligere fire uker med strenge restriksjoner, heriblant full isolasjon.

- Min klient samtykker ikke til varetektsfengsling, sa Fries til Nettavisen onsdag.

I avhør skal draps- og terrorsiktede Manshaus har fortalt at han ønsket å drepe så mange som mulig i moskeen, har VG hevdet.

Politiet har så langt ikke kommentert disse påstandene.

Kan slippe fengselsstraff

Manshaus skal i høst gjennomgå full rettspsykiatrisk utredning, og de tre rettspsykiatrisk sakkyndige skal levere sin erklæring i innen 7. november.

- Dette er viktig for å få vite om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Hvis han er psykotisk kan han ikke ilegges vanlig fengselsstraff, heller ikke forvaring, men da er det snakk om innleggelse ved en psykiatrisk institusjon over lengre tid, sier Hjort Kraby.

- Rådene fra de fagkyndige gis formelt til retten. Men det er til syvende og sist dommerne i retten som avgjør hvilken straff eller reaksjon han får. Men rådene fra de fagkyndige vil være veiledende for hvilke påstand om straffereaksjon vi vil komme med. Deres råd vil veie tungt.

Manshaus har forklart seg for politiet i til sammen åtte timer, fordelt på to avhør. Der har han forklart seg om motiv for handlingene og reisevei fra sitt hjem i Bærum til moskeen. Politiet ønsker flere avhør av ham, men så langt har ikke den draps- og terrorsiktede mannen ønsket dette.

- Avhørssituasjonen har gått helt greit. Vi har ikke fått noen grunn til at hun ikke vil la seg avgjøre mer, annet enn at han ikke ønsker å forklare seg for politiet, sier Hjort Kraby.

Selv om Manshaus ikke vil forklare seg for politiet i avhør, kan det bli aktuelt å svare på spørsmål når han møter i retten mandag.

Forsvarer Unni Fries sier til Nettavisen at det er helt åpent om Manshaus vil forklare seg der.

- Det kan være han svarer på spørsmål fra aktor eller dommeren. Vi får se hva som skjer i retten.