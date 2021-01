Politiet fortsetter søket etter de savnede i hyttebrannen

Søkene etter de savnede i brannruinene i Andøy er søndag morgen i gang igjen etter å ha blitt stanset natt til søndag.

Krimteknikere fra Kripos og lokalt politi gjennomfører søket, opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt Lars Halvorsen til TV 2 like før klokken 7 søndag morgen.

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 4.30 natt til lørdag. Da nødetatene kom til stedet, var hytta brent ned.

Løp flere kilometer

Seks personer skal ha befunnet seg på hytta. En mann kom seg ut og fikk varslet nødetatene.

- Fem personer, som var på hytta i går kveld, er ikke gjort rede for, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til Nettavisen ved 08-tiden lørdag morgen.

I en pressemelding lørdag ettermiddag, skrev politiet at fire av de savnede er barn under 16 år. Alle de savnede kommer fra Vågen kommune i Lofoten.

Mannen som kom seg ut ble skadd og tatt med til Stokmarknes sykehus. Tilstanden hans er stabil, meldte Bladet Vesterålen lørdag.

Vedkommende løp flere kilometer før han fant noen som kunne varsle nødetatene videre, fortalte Nilsson til Nettavisen, lørdag formiddag.

Undersøkelser

Lørdag ettermiddag kunne krimteknikere fra Kripos og lokalt politi starte undersøkelser, men dette ble altså stanset noen timer natt til søndag. Da Nettavisen snakket med politiet lørdag morgen var brannen slukket, men det var fremdeles ikke mulig å gjøre undersøkelser på brannåstedet.

- Vi er på stedet. Brannen er slukket, men brannmannskap er der og driver med etterslukking. Vi må vente til brannåstedet er tilstrekkelig nedkjølt før vi kan gå inn og gjøre våre undersøkelser, sa Nilsson til Nettavisen ved 08-tiden lørdag morgen.

Han fortalte at mange, både fra nødetatene og privatpersoner, har jobbet på stedet lørdag morgen. Sivilforsvaret er på stedet og passer på veien som går inn til den nedbrente hytta.

Årsak til brannen er ikke kjent.

- Politiets har opprettet sak og iverksatt etterforskning, men det er ingenting som pr nå tilsier at det skal dreie seg om noe annet enn en tragisk ulykke, sier politiinspektør Per Erik Hagen i en pressemelding lørdag.

Preger lokalbefolkningen

Lørdag formiddag kom det pressemelding fra Vågan om at personene involvert i brannen er fra deres kommune. Ordfører Frank Johnsen sier NTB sier at folk i kommunen er preget av hendelsen.

– Det at fire av dem som er savnet, er under 16 år, gir jo enda en dimensjon til hendelsen. Det blir en enda større tragedie for oss, sier han.

– Blant beredskapsgruppene som samlet seg ved rådhuset i dag, var det mye tårer og følelser. Det er tungt, legger han til.

Kommunen har opprettet kriseteam.

– Dette er et lite lokalsamfunn, og alle er preget av en slik forferdelig hendelse, sier Hagen i politiet.

Redaktør Jitse Buitink i Radio Nord-Norge sier til NRK at brannen preger lokalbefolkningen.

– Utrykkingen kunne høres over hele Risøyhamn. Jeg våknet selv av den i morges. Alle lurer på hva som har skjedd og hvem som er savnet, sier han til NRK.

Det er også satt i gang etterforskning parallelt med arbeidet på stedet. NRK skriver at det søkes med helikopter og droner etter de savnede.

Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 06.18 lørdag morgen.

