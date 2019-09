Politiet frigir navnene på fem av de omkomne i Alta-ulykken

Politiet har nå frigitt navnene på fem av de omkomne etter helikopterulykken i Alta.

Markus Vonheim, (19) Kevin Berg (20), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Benedikte Hyld Mella (22), alle fra Alta, omkom i ulykken.

Lørdag mistet seks personer livet i en helikopterstyrt ved fjellet Skoddevarre i Alta.

Statsadvokaten har beordret etterforskning av Helitrans, selskapet som eide helikopteret som styrtet. Det melder Altaposten.

VED ULYKKESSTEDET: Politiet er på ulykkesstedet mandag. Foto: Politiet

Mandag vil politiet sammen med havarikommisjonen fortsette det kriminaltekniske arbeidet ved ulykkesstedet. Vi får bistand fra fransk havarikommisjon, flyprodusenten Airbus samt produsenten av selve motoren.

- Hvor langt vi kommer i dag er avhengig av værforholdene. Mannskap og utstyr må flys inn i området, og helikopteret er avhengig av sikt for å kunne gjøre dette, sier lensmann Øyvind Lorentzen i Alta i en pressemelding.

Vitneavhør

Sivilforsvaret bistår i et søk i området rundt havaristedet, for å avklare om noe av helikopteret falt av før ulykken. Politiet har oversikt over den ruta som helikopteret har flydd, en rute som ikke var bestemt på forhånd.

- Dersom det er personer som befant seg i Kvenvikområdet og som har observert noe som kan ha betydning for etterforskningen, ønsker vi at de tar kontakt på tlf 02 800 hvis de ikke allerede har vært i kontakt med oss, sier Lorentzen.

- Vi oppfordrer alle til å vise hensyn ovenfor de pårørende som har mistet sine og ikke spre rykter, sier han i pressemeldingen.

Fakta Fakta om helikopterulykken i Alta ↓ Ved 17-tiden lørdag 31. august styrtet et helikopter ved fjellet Skoddevarre, sørvest for Alta sentrum. Helikopteret drev med sightseeing for gjester på festivalen Høstsprell.

Det var seks personer om bord. Ved 18.30-tiden opplyste Hovedredningssentralen at fire personer var bekreftet omkommet, mens én skadd person ble fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge og én person ikke var gjort rede for.

Ved 20.40-tiden ble den savnede personen funnet omkommet i helikopteret. Personen som ble fløyet til sykehus, døde av skadene.

I tillegg til piloten, som var svensk statsborger, var det fem unge personer i 20-årene fra Alta om bord i ulykkeshelikopteret.

Helikopteret var av typen Airbus H125, tidligere kjent som AS350. Ifølge Nordlys ble det levert i juni i år. Dette er det mest brukte helikopteret i innlandsvirksomhet i Norge.

Helikoptertypen ble lansert i 1975. Det er bygget over 3.500 av dem, ifølge Wikipedia.

Helikopteret ble leid og operert av Helitrans, men var eid av selskapet Skjolden Cruisekai AS.

Festival i Alta

Helikopterturen skjedde i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. Der fikk deltakerne tilbud om en tur til 500 kroner per person for å se området fra lufta.

De omkomne ble søndag kveld hentet ut av området hvor ulykken skjedde. Mandag vil de bli sendt til Tromsø for identifisering.

Fem av de omkomne var altaværinger. Altaværingene var kvinner og menn i alderen 19 til 22 år. Piloten var en svensk 27 åring, som de ikke har frigitt navnet på.

Politiet får bistand fra Kripos, som er på ulykkesstedet. Også helikopterprodusenten og Sivilforsvaret bidrar i etterforskingen.

BISTAND: Politiet får bistand fra Kripos, som er på ulykkesstedet. Foto: Politiet

Flyforbud

Etter lørdagens tragiske ulykke er det foreløpig ikke lov til å fly over ulykkesstedet.

- I forbindelse helikopterulykken, er det innført en flyforbudssone over ulykkesstedet. Det gjelder også bruk av droner, skrev politiet på Twitter søndag.

Like før klokken 14.30 søndag meldte politiet i Finnmark at forbudet varer i noen dager.

– Med hjemmel i politiloven besluttes forbud mot ferdsel på havaristedet for helikopterulykken i Skoddavarre, samt området rundt havaristedet inntil en radius på 500 meter. Forbudet gjelder til og med 4. september, opplyser Finnmark politidistrikt.

Mandag bekrefter politiet at det fortsatt er både flyforbud og ferdselsforbud i området rundt ulykkesstedet.