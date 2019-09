Politiet frigir navnet på 19-åring som omkom etter MC-ulykke

En MC-fører mistet livet, og en er innlagt på sykehuset i Førde etter en trafikkulykke i Fjaler i Sunnfjord tirsdag kveld.

Det var 19 år gamle Adrian Grimsbø Djupvik fra Førde som omkom etter en motorsykkelulykke på fylkesvei 57 ved Nistadlia i Fjaler kommune tirsdag kveld, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

MC-føreren ble sendt med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen, der han døde av skadene natt til onsdag.

En annen mann er innlagt på sykehuset i Førde etter ulykken.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 20.18 tirsdag. Politiet sier at fire motorsyklister, alle menn, kjørte i et følge, og to av dem kjørte ut av veien.

– Årsaken til ulykken er ikke avklart, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen opplyser at førerne kjørte tunge motorsykler.