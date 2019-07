Politiet frigir navnet på den omkomne etter drukningsulykken ved Åmot

Mannen i midten av 20-årene mistet livet i en drukningsulykke i Drammenselva like sør for Åmot i Buskerud, lørdag kveld.

Sørøst politidistrikt rykket lørdag kveld klokken 22.18 ut til Døvikfossen i Åmot, etter melding om at en mann var savnet fra følget sitt.

- Kamerater av mannen var redd for at han kunne ha falt i vannet. Derfor ble det sendt redningsmannskaper til stedet, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

40 minutter etter at politiet fikk meldingen, meldte redningsdykkere fra brannvesenet at de fant en mann i elva, og brakte ham på land. Politiet meldte videre at det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke å redde.

I samråd med pårørende har politiet nå offentliggjort navnet på den omkomne. Det var 24 år gamle Kristoffer Skretteberg Syvertsen fra Åmot som døde i drukningsulykken.