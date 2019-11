Politiet frykter E39 kan kollapse etter stor vannlekkasje i Bergen

Store mengder vann har rent ut av en mur under E39 i Sandviken i Bergen. Politiet frykter at masser kan rase ut og at E39 kollapser. Ti boliger er evakuert.

Nødetatene har en rekke ressurser på stedet i forbindelse med et vannledningsbrudd i Sandviken som oppsto i 23-tiden tirsdag kveld.

Totalt ti boenheter har natt til onsdag blitt evakuert, skriver Bergensavisen.

– Vi er redd for at masser vil rase ut. Det er snakk om et vannledningsbrudd, mest sannsynlig i gangveien på E39. Det er anslagsvis 700.000–750.000 liter vann som har lekket ut, sier politiets innsatsleder Casper Kaland på stedet til avisen.

Til NRK sier Kaland at de frykter at hele E39 kan kollapse ved bomstasjonen i Sandviken.

– Dersom E39 raser ut, vil det føre til enorme problemer i trafikken i Bergen, sier han til kanalen.

Omlag 50.000 av Bergens innbyggere bor nord for stedet der veien er stengt og blir dermed berørt om de skal inn til Bergen sentrum.

58 evakuert

Totalt 58 personer er evakuert fra boligene sine. 40 av disse overnatter på hotell.

Det er ukjent når de får flytte tilbake.

– De er evakuert fordi vi ikke kjenner til grunnforholdene i veien og derfor ikke kan utelykke at det vil kunne rase ut masser på et tidspunkt, sier innsatsleder Kaland til Bergensavisen.

Åtte av boenhetene som er evakuert, ligger på undersiden av E39. De to siste boligene er på oversiden av veien.

– Det renner fortsatt vann ut fra muren, men mye mindre enn tidligere. Kilden til ledningsbruddet er funnet, og vannet er stengt av, sannsynligvis på det riktige stedet. Det vil imidlertid ta tid å tømme røret, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB klokken 2.

Rasfare

Ifølge NRK blir området undersøkt med drone for å få oversikt over skadene.

Det er ikke synlige skader på E39 ifølge Bergensavisen, men politiet frykter at det er skader under kjørebanen.

Innsatsleder Casper Kaland opplyser til avisen at brannvesenet hørte kraftige rumlelyder og kjente at bakken ristet mens de evakuerte personer.

– Det er store mengder vann, så vi kan ikke sende så mange mannskaper ut i området på grunn av konsekvensene for vannlekkasjen. Det kan være jordskred og at muren kollapser, for eksempel, sier Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

De evakuerte får ikke vende hjem før det er funnet ut om grunnen er stabil. En geolog skal undersøke området, og inntil da vil ikke nødetatene ta seg inn i verken boligene eller det avsperrede området.

– Vi frykter at det er rasfare, at både muren og et hus kan stå i fare for å rase ut, sier utrykningsleder Åge Lie i brannvesenet til Bergens Tidende.

– La bilen stå

E39 er stengt mot Bergen på grunn av vannlekkasjen. Det er omkjøring via Arna og Hardangervegen.

Lekkasjen har oppstått ved den enveiskjørte veien mellom Sandviken Sykehus og avkjørselen til Bergen sentrum.

– Mye tyder på at E39 som går over ledningsbruddet, kommer til å være stengt i lengre tid. Dette vil føre til store utfordringer i trafikken onsdag morgen. Det er ingen omkjøringsmuligheter på stedet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet ber folk som kan unngå å reise inn til Bergen onsdag morgen, om å gjøre det.

– Politiet anmoder om at alle som skal nordfra mot Bergen sentrum, starter tidligere enn de pleier, og de som kan unngå å reise inn til Bergen, bes gjøre det. Skyss og VTS har satt stab og vil iverksette tiltak, skriver de videre.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.11.