Politiet går ut med navn på 36-åring som ble funnet død i Skien

Mann funnet død i skogholt identifisert. Politiet fortsetter etterforskningen av saken.

Sørøst politidistrikt bekrefter fredag at det var den 36 år gamle Tor Olav Omland fra Skien som ble funnet død i et skogholt ved Menstad i Skien tirsdag 18. august.

Pårørende er orientert, og de blir fulgt opp av en pårørendekontakt, opplyser politiet.

- Politiet venter fremdeles på at Rettsmedisinsk institutt skal gjør ferdig sine undersøkelser for å kunne si noe nærmere om dødsårsaken sier leder for etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon, Annie Sandersen, ifølge pressemeldingen.

Politiet opplyser at de vil fortsette sin etterforskning for å forsøke å avdekke omstendighetene rundt dødsfallet.

Den døde ble funnet etter meldinger om at en motorsykkel sto parkert i et boligfelt på Menstad. Flere av beboerne i boligfeltet skal ha stusset over at sykkelen bare sto der. Mannen skal ha brukt motorsykkelen, har politiet opplyst tidligere.