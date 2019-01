Politiet har besluttet evakuering av Skjelfjord

Etter råd fra geolog i NVE blir beboere på øst- og vestsiden i Skjelfjord evakuert til to områder innad i Skjelfjorden.

De to områdene som ligger på trygg avstand fra skredområdene er henholdsvis Bygdeheimen og Grendehuset, skriver Lofotposten mandag kveld.

- Det er utfordrende å gjennomføre evakuering i området fordi det er store snømengder og skredfare langs veien. Evakueringen gjennomføres derfor i to faser, skriver politiet.

Alle beboere skal evakueres, men det er gått et skred som stenger veien ved Steinryggen. De som befinner seg nord for Steinryggen blir bedt om å forflytte seg til de to sikre områdene. Det jobbes nå med å avklare hvordan evakuering av de på sørsiden skal gjennomføres.

- Så snart dette er avklart vil politiet ta kontakt med de som skal evakueres med båt.

For de som evakueres til Grendehuset bes det om at de tar med utstyr til overnatting og tørrmat. Bygdeheimen er primært tiltenkt de som har et ekstra behov for eldre og de med særskilt behov.

- De som har behov for assistanse i forbindelse med evakueringen må ta kontakt med politiet på telefon 02800, skriver politiet i ei pressemelding.

Evakuering av innbyggere på Ramberg skjedde tidligere mandag kveld.