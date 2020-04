Politiet har fått flere Hagen-tips etter drapssiktelsen

Etterforskerne som jobber med å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, har fått nye tips etter at ektemannen Tom Hagen (70) ble siktet.

Onsdag ble den 70 år gamle milliardæren varetektsfengslet i fire uker.

– Vi har mottatt noen nye tips etter at Hagen ble siktet. Flere av tipsene undersøkes videre, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NTB.

Les også: Mann i Tom Hagens nære krets etterforskes som mulig medvirker

Tom Hagen, som ble pågrepet nær sitt hjem på Lørenskog tirsdag, er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet var torsdag på Tom Hagens hytte på Kvitfjell, men vil ikke si noe mer om det.

– Vi kan bekrefte at politiet har kontroll over Tom Hagens hytte, som et ledd i etterforskningen, sier Brøske.

Brøske sier det er planlagt flere avhør av Hagen i dagene fremover.

Les også: Tom Hagens barn er sikre på at han er uskyldig

– Politiet er svært interessert i at Tom Hagen forklarer seg, og det er planlagt avhør fremover. Hagen avhøres i tråd med modellen for norsk politi, hvor både fri forklaring og konkrete spørsmål inngår, sier Brøske.

Tom Hagen nekter straffskyld, og forsvareren hans, advokat Svein Holden, varslet torsdag at fengslingskjennelsen kommer til å bli anket.

(©NTB)