Politiet har gått ut med skrekkvideo: - Dette kunne ha gått veldig galt

En mann i 20-årene er siktet for uaktsomhet i trafikken.

Det var forrige tirsdag at hendelsen skjedde på E6 ved Sparbu i Steinkjer, og hvor utfallet kunne ha endt katastrofalt. Ifølge Hadeland (krever abonnement) var Sandra Følstad på vei til jobb, da hun plutselig oppdaget at en bil kom over i hennes kjørefelt.

– Dette kunne ha gått veldig galt, slår fungerende etterforskningsleder Erik Mørkved fast overfor Trønder-Avisa.

Det var Adressa som først omtalte videoen som ble filmet med et dashbordkamera.

Se det dramatiske øyeblikket her:



Nå er føreren av bilen som havnet på åkeren avhørt og siktet for uaktsomhet i trafikken. Mørkved forteller at mannen i 20-årene sier at han ikke husker noe fra hendelsen.

Etterforskningslederens teori er derfor at mannen enten sovnet, fikk et illebefinnende eller rett og slett var uoppmerksom, skriver Hadeland.