Politiet har hatt flere kontroller med fokus på både fart og rus lørdag

Lørdag har politiet avholdt fart- og promillekontroll over store deler av landet. Trafikkpolitiet i Oslo varsler også økt oppmerksomhet rettet mot ruspåvirket kjøring.

Denne lørdagen har politiet hatt nok å henge fingrene i. Det har blitt gjennomført flere kontroller, noe som igjen har ført til at flere bilførere går lørdag ettermiddag i møte med en slankere lommebok.

Høy fart

I Tinn kommune i Telemark fikk hele 23 førere forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 114 kilometer i timen. På strekningen der kontrollen ble utført er det 80-sone, det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Det var også noen bilførere som fikk bot på Torød i Færder kommune. Der gjennomførte politiet en laserkontroll i en 40-sone, og høyeste hastighet ble målt til 64 kilometer i timen. Sju førere fikk forenklet forelegg for å kjøre i for høy fart. Det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

I Sandefjord utførte politiet i morgentimene en promillekontroll hvor 199 førere ble kontrollert. Det var ingen som blåste over lovlig verdi, men en mann i 30-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort med for tung tilhenger. Det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Laserkontroll i nord

Også nord i landet har det vært avholdt laserkontroll. Langs E6 i Kvænangen kommune i Troms ble det utstedt fem forenklede forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 98 kilometer i timen i 80-sonen. Det skriver Troms politidistrikt på Twitter.

I Nord-Aurdal gjennomførte politiet en laserkontroll langs fylkesvei 51. Det endte med at 12 personer fikk forenklet forelegg for høy hastighet, og høyest hastighet ble målt til 80 kilometer i timen. Det er 60-sone på stedet, det skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Ruspåvirket kjøring

Trafikkpolitiet i Oslo vil fra mandag 3. juni til søndag 9. juni til ha oppmerksomheten rettet mot å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, det skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

- For å øke den forebyggende effekten må vi øke antallet ruskontroller i kontrolluken, noe som vil øke opplevelsen av oppdagelsesrisikoen. Det er smart å gjennomføre synlige ruskontroller til tid og sted der folk flest opplever å bli kontrollert, men også gjennom kontroller på tider og steder der det erfaringsmessig er størst sannsynlighet for at noen vil kjøre når de er ruspåvirket, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i Facebookmeldingen.

Kontrollene skjer i samarbeid med Utrykningspolitiet, og er et ledd i det såkalte TISPOL-samarbeidet over hele Europa.

ØKT OPPMERKSOMHET: Fra mandag 3. juni vil politiet i Oslo rette oppmerksomheten mot ruspåvirket kjøring. Her er politioverbetjent ved Trafikkpolitiet Finn Erik Grønli. Foto: Oslo politidistrikt/Facebook

Det er ifølge politiet en positiv utvikling når det gjelder omfanget av kjøring etter bruk av narkotika og trafikkfarlige legemidler, men situasjonen er uendret når det gjelder alkoholpåvirket kjøring.

- Mange av trafikantene som er involvert i alvorlige trafikkulykker er påvirket av alkohol eller andre rusmidler, deriblant trafikkfarlige legemidler. Ruspåvirking var en påvist medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene i Norge, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyse av dødsulykker for 2017, sier Grønli videre i Facebookinnlegget.