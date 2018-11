Påtalemyndigheten har besluttet å ikke ta ut tiltale mot Frp-politikeren og forretningsmannen Henning Holstad (67).

Statsadvokatens avgjørelse kommer fire år etter han ble siktet for grovt heleri av sju millioner kroner sammen med Imran Saber. Holstad har hele tiden nektet enhver form for skyld.

67-åringens advokat Ellen Holager Andenæs bekrefter overfor Dagbladet at saken er henlagt. Nettavisen skrev om Holstad sin spesielle situasjon for noen dager siden.

– Etter min oppfatning er «rimelig tid» for lengst passert. Jeg synes det er ille. Det har skjedd null og ikke no'. Det har vært en haug med frem og tilbake med blant annet beslagsforbud av advokatkorrespondanse. For meg fremstår dette som en ren fisketur, sa Holstad til Nettavisen for to år siden.

Da var han og 67-åringens advokat uvitende om at det skulle gå to år til.

Les også: Nesten fire år har gått siden Henning Holstad ble satt i varetekt - fortsatt har ikke politiet bestemt seg om han skal tiltales

– Vi fikk beskjed i dag. Det er meget gledelig for ham. Det er forferdelig lang tid å ha beskyldninger hengende over hodet på. Det er på høy tid at den ble avgjort, sier Andenæs.

Holstad selv, som beskriver at han har satt livet på vent de siste fire åra, er både forbannet og lettet.

Les også: Henning Holstad gratulerer politimesteren med to års «udugelighet»

– Jeg synes det er forferdelig at dette har tatt fire år. Det er grusomt. Det har aldri vært noe bevis og finnes ikke noe bevis, siktelsen er bare basert på løse påstander Det er forferdelig og uforståelig at politiet har brukt flere millioner på å etterforske denne saken. De burde hatt andre ting å gjøre, sier han til avisa.

(©NTB)

Mest sett siste uken