Politiet har ikke tid til å etterforske massevoldtekt i Sverige

Det svenske politiet har fått inn flere tips fra offentligheten etter at en kvinne skal ha blitt voldtatt i Piteå i juli. Men politiet mener de ikke har tid til å undersøke saken nærmere.

Det skriver Aftonbladet mandag ettermiddag.

Den 20 år gamle kvinnen skal ha blitt voldtatt i sentrum av Piteå, midt under en musikkfestivalen «Piteå Dansat och Ler», ifølge avisen.

Politiet har tidligere bedt om tips på de ti mennene som skal ha dratt kvinnen inn i en garasje. Etterforskningsleder Aron Backman forteller at de så langt har fått inn 8-10 tips, men at de ikke har kunne kikke nærmere på saken.

- Det er klart at vi har lyst til å sette i gang umiddelbart, men det er dessverre slik det fungerer på sommeren, forteller han til Aftonbladet.

- Kan ikke trylle

Styrkene i Piteå har nemlig ikke tilstrekkelig med personale i sommermånedene til å undersøke saken nærmere.

- Det er som det er, vi kan ikke trylle. Vi får ta tak i det når vi er ferdig med alle andre rammet av frihetsberøvelse, sier Backman videre.

For øyeblikket er fem personer i varetekt i politiavdelingen til Piteå Älvdal. Fire for å ha stjålet diesel fra arbeidsmaskiner og én for innbrudd.

- Tre etterforskere jobber på disse sakene. Vi må prioritere. De som allerede sitter i varetekt kan ikke være der på ubestemt tid, forteller etterforskningslederen.

- Alle har det

Ifølge Backman er ikke situasjonen ny. Han mener ressursmangel i sommermånedene har vært et problem over hele landet i en lengre tid.

- Alle distriktene har ressursmangel om sommeren. Jeg tror ikke at man ringe til et eneste distrikt som sier de har tilstrekkelig med personale. Det finnes også distrikter som har det mye verre, sier han.

På spørsmål om hvordan problemet vil påvirke den videre etterforskningen i voldtektssaken, er Backman derimot optimistisk.

- Jeg tror ikke at det kommer til å påvirke etterforskningen negativt. Jeg håper virkelig ikke det. Det har gått en uke siden anmeldelsen tikket inn. Min forhåpning er at vi kan begynne med tipsene denne uken.