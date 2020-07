Politiet har lagt merke til noe i sommertrafikken: - Der har det vært en økning

Denne uken har politiet rykket ut til flere trafikkulykker over hele landet. Mange av disse har vært knyttet til en spesiell type sjåfører.

Rekordmange nordmenn har lagt opp til bilferie i sommer, viste nylig en undersøkelse fra Statens vegvesen. Nå ber politiet bilistene om å kjøre forsiktig.

En fersk undersøkelse fra Statens vegvesen viste at rekordmange nordmenn planla å legge ut på ferie med bil eller MC i sommer – hele 74 prosent.

Mange nordmenn vender kursen nordover i ferien, og 425.000 nordmenn tar sommerferien i Lofoten, ifølge en tidligere undersøkelse fra Ipsos.

– Det er nok trafikk her, og det er jo noen meter vei i Nordland. Men vi har ikke hatt mange alvorlige ulykker til nå, bank i bordet, sier operasjonsleder Remi Johansen til NTB.

Han ber nordmenn som er på bilferie i Nordland, om å kjøre forsiktig og å ta det med ro.

– Det er jo nå det er ferie, da skal man ta det med ro. Vi ønsker at alle skal komme både fram og tilbake. Nå har vi vært flinke med hensyn i koronatidene, og nå må vi også være det i ferietidene, sier han.

Flere MC-ulykker

Så langt denne uken har mange politidistrikt rykket ut til en rekke trafikkulykker – mange av dem knyttet til MC-førere.

– Det slår oss at vi har hatt en del MC-ulykker. Der har det vært en økning, selv om årsaken til det er usikker. Men folk har jo ferie, og mange begynner nå å røre på seg, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Hun ber MC-førere om å passe på at man ikke blir fartsblind

– Når man er på to hjul så er man veldig sårbar og utsatt, man er ikke så synlig for andre i speil og i folks blindsoner. Så da må man ha hodet med seg og kjøre forsiktig, sier Svartstad.

– Mange nye sjåfører på veiene

I Vegvesenet-undersøkelsen svarte kun 48 prosent at de er opptatt av sikkerhet. Og over halvparten av dem som ikke pleier å dra på bilferie, svarte at de har planer om å gjøre det i sommer.

– Det kan gi økt risiko om det er mange nye sjåfører på veien, kanskje også med et ukjent kjøretøy. Men det kan også gå motsatt vei. Hvis de nye sjåførene er oppmerksomme på at de er på ukjent sted og følger ekstra godt med, kan det bli færre uhell, sa direktør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Mer enn 50 omkom i trafikken

Så langt i juli har to personer mistet livet i MC-relaterte ulykker, henholdsvis på Kolbotn og Gjøvik.

Over 50 personer har mistet livet på norske veier hittil i år, viste en foreløpig gjennomgang fra Statens vegvesen i slutten av juni.

Mer enn hver femte dødsulykke har vært med motorsykkel, viser tallene. Vegvesenet har også merket seg en økning av ulykker med middelaldrende menn i alderen 45 til 64 år.

(©NTB)